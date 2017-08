USA: il cibo BIO avrà finalmente il suo marchio di garanzia

L'USDA (il ministero dell'Agricoltura USA) richiederà che - Al più tardi entro il mese prossimo - tutti i cibi posti in vendita con il marchio "organic" dovranno essere certificati secondo linee-guida regolamentari governative. Vi saranno ispettori che verificheranno che gli ingredienti dei prodotti siano almeno per il 95% privi di ogni residuo chimico. Le nuove linee-guide miglioreranno la credibilità del settore del biologico, che ancora oggi, in USA, era ancora aperto ad eventuali abusi di diciture e contraffazioni - da parte di produttori che non aderviano agli standard generaici. Perciò i più grandi attori del mercato bio, come la Horizon Organic, hanno accolto con favore l'attuazione delle direttive. "La mera presenza del marchio incrementerà la consapevolezza che c'è davvero qualcosa di diverso, in commercio: ciò che è davvero biologico" ha dichiarato il presidente del consiglio d'amministrazione di Horizon, Chuck Marcy, al Dow Jones Newswires, aggiungendo che ci si aspetta un'ulteriore crescita delle quote di mercato. I produttori hanno dovuto preparare le proprie filiere e i processi produttivi per aderire agli standard di certificazione USDA.