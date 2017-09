Etichetta sul cibo biologico obbligatoria in Oregon?

Un referendum potrebbe dare per la prima volta in USA la possibilità ai cittadini americani di scegliere se vogliono o no sapere se il cibo che mangiano è geneticamente modificato o no. (etichetta) Si chiama Measure 27: è un referendum indetto nello stato dell'Oregon, il primo di questo genere in USA; è stato incluso nella lista dei quesiti dopo che gli organizzatori, un gruppo chiamato Oregon Concerned Citizens for Safe Foods, hanno raccolto oltre centomila firme.