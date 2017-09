V Conto Energia agli sgoccioli? C’è la detrazione

L'ha confermato l'Agenzia delle Entrate in una nota ufficiale, rispondendo (dopo 6 mesi), ad una specifica richiesta dell'ANIE, l'associazione che raggruppa 199 aziende che operano nell'intera filiera industriale del fotovoltaico italiano. L'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali Irpef al 50% per le ristrutturazioni edilizie. La richiesta si riferiva in particolare alla detrazione già applicabile ai lavori di ristrutturazione per gli impianti elettrici, di riscaldamento e idraulici. ''La risposta va incontro alle aspettative del settore - ha dichiarato Maria Antonietta Portaluri, direttore generale di Anie - l'Agenzia riconosce che l'installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi che possono fruire delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e segnatamente tra quelli finalizzati a conseguire un risparmio energetico. Da sottolineare che il livello delle detrazioni è stato rialzato al 50% solo fino al 30 giugno di quest'anno, poi torneranno al 36%, e che il massimo di spesa coinciderà con un investimento di 96.000 euro per ogni unità immobiliare. Per accedere alla detrazione sarà sufficiente la documentazione che attesta il pagamento tramite bonifico dell'impianto, mentre non sarà richiesto alcun documento che attesti l'effettivo risparmio energetico. In pratica per poterne beneficiare, è necessario che l'impianto fotovoltaico sia installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione. Infine, l'Agenzia riconosce la cumulabilità tra la stessa detrazione e lo scambio sul posto, cosa non possibile con l'attuale Conto energia. "Il settore fotovoltaico - ha commentato Valerio Natalizia, presidente di GIFI - ha richiesto e sollecitato questo pronunciamento e lo accoglie con estremo favore. Ha infatti il merito di fare chiarezza tra gli operatori e i cittadini, soprattutto in un momento in cui l'industria nazionale fotovoltaica già soffre i numerosi cambiamenti normativi intervenuti e il calo nella domanda per il conseguimento delle tariffe incentivanti del Conto energia".