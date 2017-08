Vacanze con il cane e il gatto, consigli e cose da sapere

Una vacanza in compagnia del proprio amico a quattro zampe è ormai un imperativo per chi condivide con un animale domestico la propria vita. Ma con l’estate arrivano dubbi e interrogativi su ciò che bisogna fare – o non fare – in vista di un periodo sereno da trascorrere insieme. Abbiamo pensato di fare il punto con l’aiuto dell’esperta, la dottoressa Maria Mayer, medico veterinario e omeopata.

In pensione o in vacanza? Questo è il problema

A post shared by Camilla Soldati (@camillasoldati) on Nov 6, 2016 at 9:34am PST

Vaccini e profilassi antiparassitaria: un obbligo prima di partire

In viaggio con tranquillità

La dieta di cani e gatti in vacanza