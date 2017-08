Vacanza a quattro zampe: cosa non dimenticare per curarli naturalmente

Ecco arrivata la tanto sospirata vacanza estiva che porta con sé anche un po’ di tempo libero in più da trascorrere in compagnia del proprio cane o gatto. È, perciò, comodo avere a portata di mano un prontuario di rimedi omeopatici e prodotti naturali per ogni esigenza, soprattutto se si vuole continuare a curare il proprio amico a quattro zampe con medicine dolci, ma sempre di sicuro effetto. Spiega la dottoressa Laura Cutullo, medico veterinario omeopata e floriterapeuta: “Prima di tutto è sempre bene avere in casa o nella valigia della vacanza, un pacchetto di garze sterili, del cotone idrofilo, una benda "auto aggrappante", un cerotto a nastro, una pinzetta (servirà egregiamente per togliere zecche o altri insetti conficcati nel pelo o nella cute), un tagliaunghie e qualche siringa da usare con o senza ago per sciogliere e somministrare i rimedi omeopatici”.

I rimedi omeopatici da portare in vacanza...

Arnica 30ch e 200ch: si usa in caso di trauma con versamento ematico, lussazioni, dolori muscolari, zoppie

Apis 30ch: da usare in caso di gonfiori (soprattutto tipo ponfi) localizzati al muso o alle zampe, di natura allergica e non

Coccolus 30ch: per la nausea da mal d’auto, nave o aereo

Pulsatilla 30ch: ideale per le otiti, soprattutto se dolorose

Colocynthis 30ch: per le coliche addominali di qualsiasi natura

Nux Vomica 30ch: perfetta per il vomito da iperacidità e diarrea da cibi avariati, intossicanti o visitati da mosconi. Si usa anche in caso di ingestione di lucertole

Podophyllum 30ch: da usare quando c’è diarrea molto liquida, a spruzzo

Ipeca 30 ch: da adoperare il caso di vomito da colpi di tosse insistente

Cantharis 30ch: in caso di attacchi di cistite con orinazione a gocce o sanguinolente, dolorosa e con stimolo frequente

...e quelli floriterapici e fitoterapici