Il futuro è in inglese: vacanze studio MLA per imparare divertendosi

Sono ben noti i limiti che da sempre noi italiani abbiamo con la lingua inglese: nonostante sia un fattore fondamentale di crescita e successo professionale la conosciamo poco e male. Che sia l’insegnamento scolastico poco efficace o i film che guardiamo doppiati in italiano, sono molti i genitori che per sopperire alle carenze linguistiche dei propri figli decidono di investire sul loro futuro integrando le ore di lezione in classe con metodi di apprendimento alternativi. Tra questi le vacanze studio sono tra le risorse più efficaci e più utilizzate perché permettono una full immersion non solo nella lingua ma anche nella cultura del luogo: negli studenti più giovani, inoltre, sviluppano propensione all’avventura, autonomia e spirito di indipendenza. I genitori riconoscono sempre di più l’importanza di queste esperienze e l’età degli studenti pronti a partire per imparare una lingua straniera si è abbassata costantemente fino ad arrivare ai bambini delle scuole primarie.

Perché MLA