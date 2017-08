Vacanze ecologiche con bambini

Il fenomeno mucca pazza ha portato alla luce la ristorazione biologico-vegetariana. E' un fenomeno fortemente visibile nel mondo dell'agriturismo, rarissimo in quello alberghiero e quasi inesistente in quello dei campeggi. Le famiglie con bambini che cercano vacanze ecologiche anche a tavola non hanno molte possibilità di scelta. Il perché è facile capirlo. Nel mondo del turismo tradizionale i bambini non sono particolarmente graditi perché "disturbano" i turisti "grandi" e soprattutto gli anziani, che sono carini e tolleranti soprattutto quando hanno a che fare con i propri nipotini. I bambini sporcano, fanno chiasso e parlano con gli sconosciuti. Inoltre ti dicono senza peli sulla lingua quello che pensano: insomma fanno "animazione". In certe strutture turistiche si respira un'atmosfera funerea inadatta ai bambini. Quando una famiglia cerca la biovacanza per i propri piccoli deve scartare le vacanze ecologiche dove il cibo bio è ancora tutto da scoprire. Infatti l'"ambientalismo" che andava per la maggiore qualche anno fa dava molto importanza alla protezione della natura intesa come paesaggio, ma non altrettanta alla protezione della salute con una alimentazione a base di prodotti dell'agricoltura ecologica. Una incongruenza dovuta al pregiudizio che portava a confondere i prodotti biologici con quelli dietetici. Sarebbe quindi opportuno appoggiarsi a delle associazioni che già da tempo hanno sviluppato questo duplice aspetto, come Tra Terra e Cielo, agli agriturismo biologici, alla Scuola Steineriana di Trieste e a Associazione Naturalmentebenessere Yogashram nel Piacentino. In grande ritardo su questo tipo di vacanze oltre agli operatori alberghieri sono gli enti pubblici di promozione turistica. Forse cominceranno a svegliarsi dal prossimo anno. Paolo Buttiglieri