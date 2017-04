Vacanze estive: il miglior ricostituente per i nostri bambini

Sono protetti e coccolati, possiedono computer, telefonino, videoregistratore, ma l'ambiente in cui vivono, soprattutto in città, non è a misura di bambino. Troppe cose non vanno: da ciò che mangiano, all'aria che respirano, alle abitudini che, inevitabilmente, ereditano dagli adulti e dalla società. Cibi sempre meno naturali, comportamenti alimentari sbagliati, una progressiva sedentarietà. L'obesità infantile è in netto aumento, crescono le intolleranze alimentari causate dal consumo di alimenti manipolati e biologicamente poco sani. Merendine, hamburger, patatine non rappresentano certo la dieta ideale per un piccolo che sta crescendo; un gruppo di nutrizionisti svedesi ipotizza addirittura che favoriscano irritabilità e atteggiamenti scostanti.

Le vacanze estive sono la soluzione!