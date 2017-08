Valle Stura di Demonte (Cn)

Ci troviamo in provincia di Cuneo, in una terra di confine incassata tra il Piemonte e la Francia. Oramai le frontiere hanno perso importanza, ma queste contrade "parlano" ancora di contrabbando, clandestinità e storie di miseria consumata sottovoce. In termini prettamente geografici, la Valle Stura si configura come un'area estesa per 50 km fra il Colle della Maddalena al limite con il territorio francese e la pianura cuneese presso Borgo S. Dalmazzo. Il nostro itinerario parte da Romvel (1064 m), frazione di Demonte e ci accompagna con una camminata di 3.15 ore in cima al Beccas del Mezzodì attraverso il suo versante meridionale. A monte dell'abitato imbocchiamo la mulattiera aperta sulla destra; si sale con moderata pendenza fino al ponticello sul Rio Fons, suggestivo nella sua cornice di larici in veste autunnale. Oltre il torrente, ci inerpichiamo sul versante opposto del valloncello; a mezza costa il percorso incontra un bivio, dove noi proseguiamo lungo il ramo di sinistra. Dopo pochi minuti di cammino appaiono i casolari di Montrosà, che anticipano il Colle dell'Angelino (1,30 ore). Raggiungiamo i suoi 1419 m con alcuni larghi tornanti che si distendono placidamente fra pascoli e boschi di faggio. Poco sopra in una piccola macchia di larici la mulattiera incorre in un'altra biforcazione, dove noi prendiamo a destra risalendo un lungo costolone boscoso. Alla fine si esce con un po' di fiatone in un alpeggio aperto, dinanzi ad alcune piccole baite di pietra. Siamo a 1620 m. L'itinerario ora piega a nord- ovest, incontra sulla destra la strada sterrata proveniente dal sottostante vallone di Valloriate, poi punta deciso alla Sorgente e al vicino pianoro con i ruderi delle Case Borelli, 1725 m (1 ora). E' giunto il momento di abbandonare la nostra pista che continua in direzione del Colle dell'Ortiga e di immetterci su un nuovo e stretto sentiero. Lo rintracciamo sulla destra a monte dei casolari diroccati e presenta subito uno sviluppo tortuoso; in ripida salita ci si porta su un costone cosparso di materiale detritico. Sopra c'è un poggio (1820 m.) su cui si riconoscono i resti di un ricovero di pastori e oltre, man mano che ci si avvicina, anche un sentierino fra erbe e cespugli. Seguiamo la traccia verso sinistra in un bosco di giovani larici fino ad uscire finalmente sui pinnacoli rocciosi a 1931 m. in vetta del Beccas (0,45 ore circa). Il panorama è appagante e culla in un ampio abbraccio le Alpi Marittime e le cime dell'arco alpino occidentale con gli imponenti ghiacciai del Bianco, Cervino e Rosa, senza dimenticare la pianura cuneese e le dolci ondulazioni delle Langhe. In ogni montagna vive e palpita una leggenda e anche il Beccas racconta la propria storia nei discorsi sommessi dei suoi vecchi montanari. Il toponimo del luogo sembrerebbe derivi dall'ombra che in certi periodi dell'anno il monte proietta sul suo versante settentrionale e i borghi aggrappati alle coste. Yalmar Tuan