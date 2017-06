Valtellina Wine Trail: correre tra le vigne

Correre è qualcosa che fanno in tanti, sempre di più. Fa sentire bene e fa bene. Dà un senso di libertà ma anche forza e fa sentire chi lo fa solo con se stesso ma anche parte del paesaggio che si "percorre". Se la corsa è in un luogo magnifico, in un paesaggio unico, quest'attività diventa un'esperienza davvero emozionante. In Valtellina, una zona suggestiva dell'alta Lombardia, avrà luogo Valtellina Wine Trail, una corsa speciale, diversa dalle altre perché si corre tra i vigneti della valle. Ma non solo. Alla sua terza edizione, questa gara di corsa condurrà i partecipanti tra le vigne ma anche nelle cantine di Valtellina. Saranno quattro giorni di eventi con protagonista il pregiato vino Nebbiolo e i suoi caratteristici terrazzamenti. Tante le novità per i concorrenti durante una manifestazione che è sia una festa di sport ma anche un mezzo per promuove il territorio valtellinese. Quest’anno si correrà sabato 7 novembre per poi lasciare spazio, la domenica, alle gare giovanili.

Cos'è il trail running