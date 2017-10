Vandana Shiva per la tutela della terra coltivata

Sono gli obiettivi della Carta universale dei diritti della terra coltivata, documento firmato nientemeno che da Vandana Shiva, scienziata e attivista ambientalista indiana, ora sottoposto all'approvazione delle più grandi associazioni contadine, ecologiste e naturaliste internazionali, in vista della ratifica formale che avverrà durante Expo 2015. "Ho avuto modo di leggere e apprezzare la Carta. Per anni gli uomini - ha spiegato Vandana Shiva - hanno vissuto nell'illusione di essere gli unici padroni della terra. Illusione che non può durare. Attualmente stiamo vivendo una 'apartheid' moderna in cui l'uomo si sta separando dalla terra. È importante quindi poter fissare in un documento i principi fondamentali per la salvaguardia del Pianeta." Ma di cosa tratta la Carta presentata a Milano nel corso del primo European Socialing Forum? Le sue parole chiave sono "dignità, integrità, naturalità e fertilità. "In particolare - ha precisato Vandana Shiva, dei quattro princìpi sanciti dalla Carta, la "fertilità" è quello fondamentale, in quanto connesso alla felicità delle persone e alla base della vita stessa. È importante pertanto salvaguardare la fertilità naturale, e non quella ottenuta tramite sistemi chimici o fertilizzanti. Ritengo che Expo 2015 sia un ottimo punto di partenza e una grande occasione per portare all'attenzione progetti interessanti come la Carta universale dei diritti della terra coltivata, un'opportunità imperdibile per cominciare un percorso virtuoso per la Terra". "Il documento è una delle proposte dell'European Socialing Forum per Expo 2015", spiegano Andrea Farinet e Giancarlo Roversi, che ne hanno curato la stesura. "Si ricollega idealmente sia alla Carta universale dei diritti dell'uomo sia alla Carta della Terra, ed è frutto di un lungo lavoro di ricerca e di riflessione durato due anni su come tutelare meglio la realtà agricola italiana ed internazionale. L'European Socialing Forum è stata l'occasione per presentare il "socialing", un nuovo modello di sviluppo economico e culturale nato con l'obiettivo di proporre alle organizzazioni e alle imprese nuovi approcci etici verso i consumatori. "Il Socialing rappresenta un'evoluzione del tradizionale marketing", spiega Andrea Farinet, coordinatore dell'European Socialing Forum. "La parola marketing si è ormai svuotata di significato, inaridita e spenta in uno sterile tentativo di condizionamento dei bisogni e dei consumi. Indica troppo spesso manipolazione, seduzione e simbolizzazione. ll Socialing vuole invece ristabilire un rapporto tra aziende e consumatori. Un'impresa "Socialing oriented" pone al centro delle proprie strategie di business le reali esigenze dei consumatori, migliora sistematicamente il rapporto qualità-prezzo della propria offerta, sviluppa la propria responsabilità sociale e ambientale nel territorio in cui opera e contribuisce, attraverso l'innovazione intellettuale ed organizzativa, alla crescita del capitale sociale e al miglioramento della qualità della vita della comunità nella quale è inserita. Il forum ha visto la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo accademico, imprenditoriale e istituzionale italiano tra cui Remo Lucchi, Paolo Anselmi, Dipak Raj Pant, Francesco Bertolini e Marco Meneguzzo, e ha proposto alcune delle principali esperienze italiane di responsabilità ed etica sociale, tra cui Coop Italia, LifeGate, Poste Italiane, SABAF.