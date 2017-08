La rivincita dei vecchi legumi e cereali

Hanno resistito per secoli a inverni lunghi, a siccità, ad ambienti acri e inospitali. Non all'industrializzazione dei campi e alla rivoluzione verde degli anni '40. Ma ora, piante che si credevano scomparse finalmente ricompaiono. La massiccia standardizzazione subita dall'agricoltura non è riuscita a fare tabula rasa di questa gloriose ed eroiche varietà che per secoli ci hanno sostentato, e che ora tornano disponibili sulle nostre tavole con le loro virtù rustiche ed essenziali. Grazie all'agricoltura biologica. C'è qualcosa di forte, di energico, nelle piante riscoperte in questi anni dalle aziende di agricoltura biologica. Qualcosa di suggestivo nel pensare che piante neglette, abituate a inerpicarsi tra le rocce o a barcamenarsi tra le crepe delle stradine di campagna, ora possano essere valorizzate e di nuovo coltivate e distribuite per arricchire la nostra dieta di nuovi, preziosissimi sapori ed elementi nutritivi. Oggi che le abbiamo ritrovate, vederle in vendita è sempre meno difficile, perfino al supermercato. Amaranto Nei supermercati del biologico da anni si possono trovare le merendine a base di amaranto della Ki Group, abbinato a cioccolato, miele e frutta. Tre specie di amaranto sulle sessanta esistenti sono le più usate per farne farina, mentre quattro vengono usate in Sudamerica anche come verdure da foglia. La composizione nutrizionale della farina di amaranto eccelle rispetto agli altri cereali per il rilevante valore biologico delle proteine contenute, in particolare in merito all'abbondanza di lisina. Inoltre, il potenziale di digeribilità, assorbimento e metabolizzazione dei suoi polipeptidi determina un'elevatissima efficacia funzionale strutturale degli amminoacidi contenuti; a tal proposito, è stato stimato che il 75% delle proteine introdotte con l'amaranto possono essere assorbite dai tessuti umani. L'elevato apporto di microelementi quali calcio, ferro e fosforo contribuisce ad elevare la qualità alimentare di questo cereale; 100g di amaranto raggiungono il 33% del fabbisogno di calcio per una donna in menopausa ed il 63% del fabbisogno di ferro per una donna gravida. I suoi piccolissimi chicchi non contengono glutine e sono adatti ai celiaci. Pensare che da noi è considerata una pianta infestante. Cicerchie E' un legume antico molto semplice e rustico, simile per forma al cece. Rappresenta da sempre un'importante piatto nella tradizione contadina. Chiamata cicercula dai Romani e considerata un legume povero, la Cicerchia è stata, in origine e per lungo tempo, l'alimento che ha permesso ai contadini di sfamarsi quando non avevano a disposizione cibi più ricchi ed elaborati. Originaria del Medio Oriente e appartenente alla famiglia delle leguminose, nasce da una pianta erbacea annuale simile a quella dei ceci, che si contraddistingue per il fatto di essere molto robusta e di non aver bisogno di particolari trattamenti: si adatta infatti a crescere in condizioni molto difficili, su terreni poveri ed aridi, e resiste anche alle basse temperature. A buon titolo rappresenta un importante piatto nella tradizione contadina del Centro Italia. Oggi finalmente si possono perfino trovare all'Esselunga, in lattine di La Doria (Cicerchie di Serra de' Conti lessate in acqua e sale) ma ancor più ricercata la scelta di Ecor di commercializzarle in sacchetti, secche, da cucinare a piacere, da agricoltura biologica. La Cicerchia è una varietà di legume oggi poco conosciuta, che Ecor recupera grazie ad alcuni produttori biologici di Abruzzo ed Umbria. In cucina può primeggiare nella preparazione di antipasti e primi piatti. Cicerchia e Roveja fanno parte della nuova offerta Ecor per riscoprire le colture dimenticate della linea "Alimenti ritrovati", che recupera antiche varietà. Roveja E' un piccolo legume dal seme colorato che va dal verde scuro al marrone, grigio, simile per forma al pisello e per gusto alla fava. Cresce ancora spontaneo in montagna, anche nei prati e tra le rocce, dimostrando una naturale forza. Una manciata dalle sfumature colorate, rosse, verde scuro, marroni e grigie: questa è la roveja , figlia di un bellissimo fiore. Appena raccolta, in realtà, la sua colorazione tende solo alle diverse sfumature del verde, per poi diversificarsi con l'ossigenazione. Progenitrice del pisello comune per alcuni, in realtà ha una classificazione botanica ancora incerta. Nota in Europa fin dalla preistoria, sembra che anch'essa abbia origini mediorientali. La sua crescita spontanea lungo le scarpate e nei prati l'ha resa protagonista dell'alimentazione di pastori e contadini insieme ad altri legumi poveri come lenticchie, cicerchie, fave, e a cereali, come orzo e farro. oggi è poco diffusa in particolare per la sua raccolta faticosa dovuta ai lunghi steli che tendono a coricarsi a terra. per questo ha ancora più valore la scelta di Ecor: commercializzare la roveja da agricoltura biologica coltivata in Umbria. Questi due legumi "dimenticati", ma presenti nella tradizione culinaria italiana, sono oggi riproposti da Ecor nella nuova linea "Alimenti ritrovati", dedicati a chi ama il gusto delle cose buone del passato e vuole contribuire al mantenimento della biodiversità del territorio italiano. Farro monococco E' il piccolo farro, il farro monococco Triticum monococcum L.; una specie diploide, ha cioè due sole ariste, anziché cinque o più come i frumenti. È un cereale con oltre 20.000 anni di storia e testimonianze delle prime coltivazioni sono state individuate negli attuali territori di Iran e Turchia. La pianta si distingue per una naturale resistenza a stress e malattie. La bassa necessità di concimazione la rendono adatta per coltivazioni a basso impatto ambientale. La farina che se ne estrae è una preziosa fonte di proteine vegetali e fibre. Grano Turanicum Può essere considerato un antenato del grano duro, con cui condivide lo stesso genoma: anche se non appartengono alla stessa specie, hanno caratteristiche simili che permettono di impiegare le due varietà per usi analoghi, come ad esempio la produzione di pasta. In Italia, questa varietà tipica della bassa Val Tiberina, ma si può trovare anche in Puglia, nel Salento e nelle zone di Salerno e Pompei. Il nome completo del grano orientale è Triticum turgidum spp. turanicum, per distinguerlo da altri frumenti della specie T. turgidum (come "durum", "polonicum", "dicoccum" ecc.). E' un frumento invernale (quindi si semina in autunno e si raccoglie all'inizio dell'estate). In alcune regioni italiane (Marche, Abruzzo/Molise, Lucania, Irpinia), il turanicum era noto sotto il nome comune di Saragolla: in questo caso probabilmente si trattava non di linee pure ma di differenti popolazioni interne alla sottospecie turanicum. Sono principalmente tre le espressioni di turanicum attualmente disponibili in commercio (una di queste è quella denominata con il nome commerciale di "Kamut" che, ricordiamo, non è una varietà, bensì un nome commerciale americano). Sia il grano Turanicum che il farro monococco sono proposti in vendita da Ecor, come frutto di un progetto di filiera unico, reso possibile grazie alla collaborazione di agricoltori biologici italiani che hanno ricercato i semi e li hanno piantati e coltivati come si faceva un tempo, mettendoci passione e pazienza. Scegliere questi alimenti antichi significa arricchire la propria dieta riscoprendo nel contempo sapori e tradizioni del passato e contribuendo alla salvaguardia della biodiversità del territorio italiano. Le produzioni tipiche locali concorrono alla valorizzazione di una vera agricoltura biologica.