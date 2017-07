Vediamoci chiaro e ascoltiamoci

Vediamoci e indaghiamo a fondo. Quanto meno troviamo la proposta originale e subito chiediamo, ma i risultati? Nessuno chiede che ne sarà dei suoi occhi ad un oculista che prescrive gli occhiali. Le cose oggi stanno così: siamo ciechi ancor prima che i nostri occhi comincino a non funzionare più come dovrebbero. Cerchiamo invece di vederci chiaro. Storicamente stiamo vivendo la fase delle tecnologie avanzate e delle malattie da stress. Viviamo di corsa e viviamo nell'ansia. Questo vuol dire che siamo spinti ad allontanarci sempre più da noi stessi e dai nostri reali bisogni, ad occuparci sempre più dell'immagine che crediamo di dover dare piuttosto di ciò che siamo e sentiamo realmente. In questo modo siamo costretti ad imprigionare in tensioni muscolari croniche la nostra emotività e le nostre caratteristiche più genuinamente umane, trasformando tutto ciò che all'inizio era semplice e naturale in una meta talmente lontana da sembrarci irraggiungibile. Fermiamoci ed ascoltiamoci più da vicino; ascoltiamo il battito del nostro cuore, osserviamo il respiro di un bambino o i movimenti di una cellula vivente al microscopio, ci renderemo conto che il rispetto della biologica pulsazione di contrazione e rilassamento permette il funzionamento naturale. Questo vale anche per il processo visivo. I nostri occhi, così come il resto del nostro corpo, hanno un potere di autoregolazione e autoguarigione. Essi tendono a migliorare il loro funzionamento se vengono create le giuste condizioni. Condizioni che sono legate, in primis, ad un stato di rilassamento dinamico. Ma uno stato di rilassamento dinamico è proprio ciò che la nostra mente, con l'incalzare della nostra vita supertecnologica, ci impedisce di raggiungere e mantenere. Migliorare la vista con metodi naturali è una possibilità reale, dal momento che i nostri occhi sono fatti per vedere. Dott. Paolo Balducchi