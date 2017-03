Con E-Via! diventa facile ricaricare i veicoli elettrici in Valle d’Aosta

Valle d’Aosta, terra di neve, sport, tradizioni e… mobilità elettrica. Entro la fine di marzo entreranno infatti in funzione trentacinque nuove stazioni di ricarica distribuite in modo omogeneo sul territorio, delle quali almeno undici nel capoluogo. Le prese valdostane consentiranno di muoversi a zero emissioni all’interno della Vallée, offrendo al contempo un punto d’appoggio ai viaggiatori in transito attraverso Italia, Svizzera e Francia.

70 prese a 22 kW per la ricarica dei veicoli elettrici

Gestione della ricarica anche da smartphone

Ad Aosta i veicoli elettrici parcheggiano gratis