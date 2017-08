Successo per la festa dei delfini, i tursiopi ringraziano

13 settembre Grande successo per la "festa dei delfini" svoltasi l'11 e 12 settembre scorsi sull'isola di Ventotene. "I bambini hanno realizzato dei disegni e uno tra questi è stato premiato con una macchinetta subacquea - racconta Ilaria Ferri, direttore scientifico dell'Enpa - si sono poi costruiti dei costumi da delfino e hanno girato l'isola portando il messaggio per la difesa del mare e di tutti i suoi abitanti". La giornata è proseguita con la premiazione da parte dell'Enpa dell'equipaggio più giovane che ha partecipato alla regata "Ottovelante", organizzata dalla Lega Navale Italiana, nella quale 38 imbarcazioni a vela hanno gareggiato nel nome della tutela del mare e dei delfini per l'Enpa. La giornata si è conclusa con la proiezione, in anteprima nazionale, del documentario premio Oscar "the Cove". 13 luglio Immersioni, vita di bordo dettata dai lenti ritmi del mare. Tra l'equipaggio sorge una rilfessione, una domanda. Perché così tante meduse? "Oltre al divieto di balneazione, che magari potrebbe far infuriare qualche turista - ci racconta Ilaria Ferri - ci dobbiamo porre il problema di cosa stia succedendo nel Mare Mediterraneo. Pesca sfrenata ed illegale, diminuzione di specie predatrici delle meduse (tonni, pescespada, tartarughe), aumento delle temperature del mare, scarichi, sversamenti in mare di sostanze fortemente inquinanti, queste sono le reali cause". "Bisogna agire il più presto possibile - sottolinea Silvio Greco ricercatore dell'Icram -, per dare un'idea di cosa può aspettarci, pensiamo a cosa è accaduto in Scozia: due allevamenti di salmoni andarono distrutti a causa delle meduse: erano talmente tante che i pesci soffocarono". Più recente quanto è successo al largo del Tirreno, tra Campania e Calabria: lo scorso giugno i pescherecci a strascico hanno raccolto 400 chili di meduse ogni calata di rete. Meduse dal peso di pochi grammi. 5 luglio Durante l'escursione quotidiana di snorkeling alcuni ragazzi, nelle vicinanze della spiaggia della Baia di Galenzana a Marina di Campo, si sono imbattuti in una stenella spiaggiata. Viene così segnalato l'avvistamento alla capitaneria di porto, ma si scopre che dell'esistenza di questo delfino morto lo sapevano già in molti, e da marzo! Un grave caso di inefficienza, che non aiuta gli animali e che, soprattutto, impedisce di conoscere le cause della morte di questo, come di molti altri cetacei . Vivere il mare in barca per mesi e gioire alla vista di tanti delfini che si incontrano è sempre un'emozione straordinaria che regala energia positiva, tanto quanto invece è negativa quella che si prova in momenti come questi. 23 gi ugno A causa delle difficili condizioni meteo marine - al mar non si comanda - il veliero non è riuscito ad attraccare al porto di Livorno. In programma c'era una conferenza stampa e una riunione con i comitati contro il rigassificatore off-shore in costruzione. Da anni l'Enpa lotta contro la realizzazione di questo sito industriale nell'area marina dichiarata "Santuario dei Cetacei". Sono infatti evidenti i rischi che una struttura simile porterebbe in un ambiente che è stato dichiarato "Santuario", proprio per tutelare la biodiversità marina, ed in particolare tutte le specie di cetacei che hanno eletto questo tratto di mare come la loro "casa". La Maud si allontana con una promessa: tornare. 16 giugno Jonathan - così l'hanno poco originalmente ribattezzato i suoi soccorritori - era gravemente ferito. Impossibilitato a volare, l'uccello si era accasciato su una delle spiagge di Favignana. A notare l'animale sono stati alcuni turisti, i quali grazie alle indicazioni fornite telefonicamente dal direttore scientifico dell'Enpa Ilaria Ferri, hanno preso delicatamente il gabbiano e l'hanno adagiato con altrettanta cura all'interno di una scatola. Jonathan, ancora sofferente ma ormai al sicuro dentro il suo "nido artificiale", è stato così preso in consegna dagli agenti del Corpo Forestale e trasferito al Centro di Ficuzza da dove, trascorso un periodo di cure e di convalescenza, tornerà nuovamente ad "accarezzare il cielo". 8 giugno Verso le ore 12 in navigazione nel Canale di Piombino in direzione Golfo di Porto Azzurro (Elba), la ciurma del Maud ha incontrato un branco di 8-10 tursiopi a circa 90 metri dai pescherecci che stavano pescando a strasico. Intelligenti e furbi, imparano presto come approfittare del pesce che sfugge alle reti o che viene gettato dai pescherecci! Uno degli scopi del nostro progetto è quello di raccogliere quante più informazioni possibili sulle interazioni tra i tursiopi e la pesca. E' argomento delicato che intendiamo proporre al fine di risolvere i problemi di "competizione" tra delfini e pescatori che spesso sono finiti male.. i delfini spesso sono uccisi dai pescatori anche in Italia perché considerati "disturbo" alla pesca o competitori. 25 maggio "Il 2010 - aggiunge Ilaria Ferri, direttore scientifico dell'Enpa - è anche l'anno internazionale della biodiversità. Abbiamo scelto di impegnarci concretamente a difesa del mare e di promuovere comportamenti ecosostenibili poiché è uno degli ecosistemi più a rischio del pianeta. Pesca illegale, sversamenti di industrie e allevamenti, inquinamento acustico e una infinita quantità di sostanze tossiche causano danni irreversibili in particolare alle grandi specie pelagiche quali cetacei, tonni e pesce spada". 16 aprile Questo storico motoveliero ha già partecipato alla Garibaldi Tallship Regatta 2010, a Trapani dal 16 al 19 aprile, perché "nel 2010 ricorre il centocinquantennale della spedizione dei Mille e con la nostra presenza - spiegava Carla Rocchi, presidente nazionale dell'Enpa - vogliamo ricordare Giuseppe Garibaldi che è stato non soltanto l'artefice dell'Unità Nazionale, ma anche il primo animalista d'Italia. Infatti, è stato proprio 'l'eroe dei due mondi' insieme al suo medico Timoteo Riboli e alla nobildonna inglese Anna Winter contessa di Southerland, a fondare, nel 1871, l'Enpa, che allora si chiamava Società Protettrice degli Animali". Di porto in porto, il motoveliero dell'Enpa accoglierà a bordo appassionati di nautica, giornalisti, amanti del mare e degli animali, ma anche semplici curiosi. Nelle veste di ciceroni, i "marinai" dell'Enpa sveleranno ai loro ospiti tutti i segreti della barca animalista, ricostruiranno la storia dell'Enpa attraverso le gesta del suo fondatore, spiegheranno quanto sia semplice e importante per l'uomo difendere gli animali e l'ambiente in cui vivono. LifeGate Radio, primo network media italiano per lo sviluppo sostenibile e media-partner dell'Enpa per questa iniziativa, sarà in collegamento satellitare con il "Maud" e informerà i suoi ascoltatori sullo svolgimento della traversata, sulla vita quotidiana dell'equipaggio, sull'attività di monitoraggio e tutela dell'ambiente marino.