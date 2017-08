Vellutata di carote e lenticchie corallo

Ingredienti per 4 persone 400 g di carote 4 patate medie 200 g di lenticchie corallo 1 litro e mezzo di brodo vegetale rosmarino olio extra vergine di oliva sale pepe Preparazione Spazzolare le carote sotto l’acqua e poi tagliarle a rondelle. Sbucciare le patate e tagliarle a dadini. In una casseruola, versare l’olio, aggiungere le carote e le patate. Saltare per qualche minuto. Versare il brodo vegetale, portare a ebollizione e poi continuare a cuocere a fuoco medio. Dopo circa 15 minuti, aggiungere le lenticchie, precedentemente sciacquate sotto l’acqua fredda. Cuocere per altri 15 minuti. Spegnere e frullare tutto con il mixer a immersione. Aggiungere il rosmarino tritato, un po’ di sale e il pepe. Mescolare bene e servire subito.