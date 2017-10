Vellutata zero costo e impatto

Per questo motivo non poteva mancare almeno un omaggio a questo piatto di antiche origini che si è sempre mangiato in ogni casa dalle campagne fino alle grandi città. Questa che vi propongo è una raffinata versione con scarti di stagione, facilissima da preparare e perfetta per questa stagione. Ricetta per 4 (la potete sempre congelare se "avanza"). Ingredienti: 300g di buccia di zucca La parte verde di un porro 1 patata (se è bio lasciate la buccia) 1 cipolla Il gambo di un cavolfiore 2 foglie esterne di finocchio Le foglie di un grande sedano verde Olio extravergine Sale e pepe Procedimento: Mettete tutti gli ingredienti tagliati grossolanamente in pentola a pressione. Coprite d'acqua fredda e aggiungete un cucchiaio circa di sale. A piacere potete aggiungere qualche grano di pepe o erba aromatica come timo o rosmarino. Mettete sul fuoco e dal fischio lasciate cuocere circa 35 minuti a fuoco basso. Sfiatate la pentola e con il frullatore a immersione riducete in purea le verdure. Per rendere più cremosa la vellutata potete aggiungere qualche cucchiaio di panna anche direttamente nel piatto, oppure la potete servire semplicemente con un filo d'olio extravergine, una macinata di sale e pepe e crostini di pane (da preparare con pane avanzato naturalmente).