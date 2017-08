The Velvet Underground & Nico benedetti da Andy Warhol

Una banana in copertina. E poi sulle prime copie pubblicate il 12 marzo 1967 si legge "grattate via la buccia lentamente e... vedrete". È la trovata bizzarra di Andy Warhol per il primo album dei Velvet Underground, gruppo che esordiva 47 anni fa con The Velvet Underground & Nico. Alla band si era aggiunta cioè la bella modella tedesca Christa Päffgen, in arte Nico.