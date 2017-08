Festival del Cinema di Venezia. Il leone va a…

Il leone d'oro a Ang Lee, dunque. La Coppa Volpi per il miglior attore a David Strathairn protagonista di "Good Night and Good Luck" di George Clooney. Coppa Volpi per la miglior attrice a Giovanna Mezzogiorno protagonista del film "La bestia nel cuore" di Cristina Comencini. Leone d?Argento per la miglior regia a "Les amants reguliers" di Philippe Garrel. Il premio speciale della giuria del 62/mo Festival del Cinema di Venezia è andato al film "Mary" di Abel Ferrara. Osella per il miglior contributo tecnico a Lubtchansky per la fotografia de "Les amants reguliers" di Garrel. Osella per la migliore sceneggiatura a George Clooney e Grant Haslov per "Good Night, and Good Luck". Premio Marcello Mastroianni a un giovane emergente a Menothy Cesar in "Vers le Sud" di Cantet. Un Leone Speciale assegnato a Isabelle Huppert. "Un verdetto pluralista", "una giuria autonoma e sovrana?". Marco Muller, il direttore della Mostra di Venezia, così ha commentato il palmares di questa edizione. "Il verdetto - aggiunge Muller tracciando un bilancio - esalta le diverse componenti della Mostra che non è riconducibile a una sola delle tendenze del cinema". Redazione Eventi