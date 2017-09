Il vento in Europa soffia a 100 GW

A dare la notizia del raggiungimento di questa cifra tutt'altro che simbolica è stata la European wind energy association (Ewea). Ma quanti sono cento gigawatt? Tanti. Tantissimi.

Per dare un'idea si tratta della potenza equivalente di 39 centrali nucleari, 62 centrali a carbone o 52 impianti a gas in grado di fornire elettricità a 57 milioni di famiglie. Un risultato raggiunto solo in due decenni, un tempo impensabile nel caso, ad esempio, del nucleare. E i tempi di installazione stanno diventando sempre più veloci con il passare degli anni. Negli ultimi sei sono stati installati 90 dei 100 GW oggi presenti sul territorio europeo.

"Per arrivare a produrre cento gigawatt - dice Christian Kjaer, amministratore delegato della Ewea - sarebbero stati necessari 750mila vagoni ferroviari colmi di carbone per una lunghezza di 11.500 chilometri, la distanza che intercorre tra Bruxelles e Buenos Aires".

Le notizie positive non finiscono qui: grazie all'energia del vento si sono potute evitare emissioni per 219,5 milioni di tonnellate di CO2 nel caso in cui la stessa energia fosse stata prodotta con il carbone e 97,8 nel caso del gas. Ma per qualcuno le pale eoliche non vanno bene: rovinano il paesaggio.