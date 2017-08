Val Piodella

Partiamo alla scoperta della Val Piodella, piccola e meno nota rispetto alla famosa e selvaggia Val Bodengo, dalla quale si stacca lateralmente. Il percorso risale il versante boschivo, superando le diverse fasce altitudinali caratterizzate da piante di castagno e faggio, per poi insinuarsi nella valle ricoperta di abete rosso e bianco e dai larici talvolta solitari. Durante quest'escursione è curioso notare piccole opere d'ingegneria come i ponti ad un'arcata e l'incantevole mulattiera ancora in ottimo stato di conservazione in località Donadivo 737 metri, punto di partenza dell'escursione. Risalita la mulattiera che conduce all'alpe Orlo, si compie una lunga traversata sul fianco sinistro del torrente della Val Piodella e immersi nella fresca ombra del bosco si perde leggermente quota. Il tracciato si avvicina al torrente, lo attraversa e continua fino all'Alpe Valle di Sotto, dalla quale il sentiero conduce all'Alpe di Sopra. Si attraversa un bosco di larici seguendo un tracciato ripido, si aggira quindi sulla destra il gradino roccioso che chiude la valle, oltre il quale si trova la nostra meta adagiata su un magro pascolo. Prima di concentrare le energie per superare gli ultimi metri di dislivello che ci separano dall'Alpe Lavorerio, ci si lascia distrarre solo dai rumori del bosco e dal fragore del torrente che, con incessante lavorio, è riuscito a modellare anche la roccia più dura, creando marmitte di ogni misura. Il rifugio Lavorerio (1862 m) ricavato ristrutturando una delle quattro baite dell'alpe, è stato attrezzato diventando un'ottima base di partenza per traversate verso le montagne della Valchiavenna o per incantevoli escursioni sulle quote circostanti. Paolo Guarisco - Elena Boriani