Vertice FAO + Controvertice = lotta alla fame nel mondo

Da decenni si parla della fame nel mondo. C'è un'agenzia ONU, il Consiglio dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, FAO, che rappresenta 189 Paesi e la Comunità Europea. Il vertice si tiene a Roma dal 10 al 13 giugno. Ma da più parti si sollevano dubbi sull'efficacia della politica FAO, e le Organizzazioni di volontariato si sono mobilitate dando vita a molte iniziative collaterali. Il problema. È chiaro che l'obiettivo fissato dal vertice FAO del '96, dimezzare il numero dei sottoalimentati di 800 milioni entro il 2015, non si raggiungerà senza sforzi molto più concertati. Il numero delle persone denutrite in tutto il mondo diminuisce a un ritmo inferiore a quello ipotizzato 5 anni fa. E la condizione di chi soffre la fame potrebbe addirittura peggiorare in considerazione degli ultimi eventi mondiali: la guerra al terrorismo, le misure di embargo contro i paesi "canaglia", le guerre di rappresaglia e civili... Le soluzioni A Roma ai leader del mondo la FAO chiederà quindi di riesaminare le misure necessarie per far fronte alla crisi, aumentando le risorse disponibili per lo sviluppo agricolo e rurale. Ma le Organizzazioni sociali e non governative di tutto il pianeta, che già da marzo del 2000 avevano avviato l'organizzazione del NGO Forum for Food Sovereignity, si sono ritrovate nel novembre scorso per sviluppare congiuntamente, nelle varie regioni, l'evento centrale di questi giorni a Roma, il Forum per la Sovranità Alimentare, svoltosi parallelamente al convegno della FAO. Le proposte, le aspirazioni, le rivendicazioni di milioni di poveri del mondo, contadini, pescatori, popoli Indigeni e lavoratori del settore agroalimentare saranno al centro del grande appuntamento romano. In Italia uno schieramento di Associazioni e di testimonials ha preparato un manifesto per la lotta della fame nel mondo, presentato a Roma mercoledì 5 giugno. LifeGate dedica uno speciale approfondimento.

A cura di