Vestire il colore, in fibra naturale

Di materiali diversi -le fibre naturali sono da privilegiare - e colorati in vari modi, i vestiti che indossiamo attivano dei "meccanismi" nel nostro organismo.Vestire il colore infatti, influenza il funzionamento di zone diverse del corpo con effetti che si possono sperimentare direttamente, indossando capi colorati di..meglio un colore per volta o comunque un colore dominante su quale giocare con accostamenti e sfumature diverse. Rosso. Dispone le forze verso l'estroversione e stimola l'attività fisica. Arancio. Regala leggerezza d'animo e dispone al buon umore a chi lo indossa e a chi gli è vicino, è vitale e promuove le relazioni tra gli individui. Giallo. Stimola le attività razionali e la mente pratica operativa. Pensiero e azione immediata, stimola l'estroversione e la circolazione del corpo umano. Verde. Equilibrante e rilassante, favorisce la riflessione Azzurro. Conferisce serenità e freschezza, favorisce il rilassamento e la quiete mentale ispirando l'immaginazione Blu. Concilia la quiete, rallenta l'attività fisica per favorire l'attività mentale. In particolare, il blu indaco favorisce il sonno, il relax e la concentrazione mentre il blu scuro placa gli atteggiamenti impulsivi dando un senso di stabilità e riservatezza. Viola. Sensuale e insieme spirituale, a seconda dei toni, più o meno chiari, può essere più adatto a situazioni religiose o sensuali. Nero. Molto elegante, snellisce la figura del corpo. Per il fatto di essere un non-colore è misterioso: attrae perché stupisce l'occhio, in quanto è assenza di contenuto. Si consiglia di non abusarne nei capi di vestiario perché tende a devitalizzare psichicamente e fisicamente. Bianco. Rappresenta la totalità e la vitalità, attraverso questo colore tutto lo spettro luminoso raggiunge la pelle, permettendo a una certa quantità di illuminazione di penetrare dentro il corpo, vitalizzando le cellule dei muscoli, delle ossa e degli organi.

Sonia Tarantola