Vetro fotovoltaico, ora le finestre producono elettricità

Ultima innovazione in termini di tecnologie che sfruttano le fonti rinnovabili è il vetro fotovoltaico. Grazie a una speciale tecnologia in grado di rendere il vetro flessibile, sottile e fotovoltaico, anche le finestre potranno produrre energia elettrica. L'idea è stata brevettata dalla Solar Window Technologies azienda con sede negli Stati Uniti che produce rivestimenti trasparenti per vetrate che generano elettricità e ora ha messo in commercio la sua ultima scoperta tecnologica.

$WNDW SolarWindow successfully applied liquid coatings on flexible glass, generating electricity #solarhttps://t.co/y0fHpMc1Aq — SolarWindow Tech (@solartechwindow) 18 gennaio 2017

Come le finestre si trasformano in centrali elettriche

Un mercato con grandi potenzialità