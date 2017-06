Vi raccontiamo il mondo visto da una Tesla Model X

Di Tesla vi abbiamo sempre raccontato molto. Degli inizi di Elon Musk. Dei recenti miracoli a Wall Street. E della Model 3, la prima Tesla con un prezzo “democratico”. Quello che non vi avevamo ancora detto è cosa significa avere una Tesla. Viaggiare quotidianamente con una Tesla. Assaporarne il silenzio. Stupendosi, per lo spazio e la luminosità di un abitacolo dove sette persone viaggiano senza rinunce. Stupendosi, ancora, quando le sospensioni si abbassano da sole, riconoscendo che siete arrivati a casa e che per entrare nel garage occorre “abbassarsi”.

Tesla Model X, per emozionarsi bisogna guidarla

La Model X costa più di 100mila euro, li vale?

Lo stupore sulla Model X ha molti volti

Con la Model X un Milano-Roma con due ricariche

Ha senso spendere più di 100mila euro per un’elettrica?

Scheda tecnica