Ritenzione idrica, i rimedi naturali contro il gonfiore

La ritenzione idrica ci fa sentire più pesanti, anche perché è maggiore proprio nelle zone dove maggiore è l'accumulo di adipe, come glutei, addome, cosce, oltre alle caviglie. A causa dei liquidi trattenuti, si creano gonfiori che rallentano la circolazione sanguigna e linfatica. Così, la funzione di "pulizia" dalle tossine e quella di trasporto dei nutrienti in tutto l'organismo sono ostacolate. Si crea così un circolo vizioso e alla fine è difficile capire qual è il problema che provoca gli altri. In alcuni casi, la ritenzione idrica è il sintomo di disturbi cardiaci o renali, oppure di allergie o infiammazioni. Per questo è sempre necessario consultare un medico.

Attività fisica contro la ritenzione idrica

Se le condizioni di salute sono buone, i liquidi trattenuti sono molto probabilmente la conseguenza di uno stile di vita non equilibrato, e soprattutto di abitudini sedentarie. Occorre quindi fare movimento in modo costante: non è necessario fare sport, che in alcuni casi può anche essere nocivo, ma bisogna camminare molto, salire e scendere le scale, andare in bicicletta.

Le tisane contro la ritenzione idrica

Per una tisana che associa una efficace azione di stimolo all'eliminazione dei liquidi con un riequilibrio dei sali minerali persi attraverso l'urina, mescolare in parti uguali peduncoli di ciliegia, equiseto e ortica. Versare un cucchiaio di questo mix in una tazza di acqua bollente, lasciar riposare a fuoco spento per dieci minuti prima di filtrare e poi bere al mattino e alla sera.