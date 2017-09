Via l’amianto, arriva il fotovoltaico

Si tratta della prima installazione in Italia nata dalla joint venture tra Stadwerke Mainz AG (società tedesca fornitrice di energia) e SCHOTT Solar AG. L'impianto realizzato sul tetto della SCHOTT Italvetro Spa, azienda specializzata nella lavorazione del vetro e del cristallo per illuminazione, implementerà l'uso di energia rinnovabile nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Collegato alla rete alla fine di gennaio 2012, produrrà 240.000 kWh di elettricità verde all'anno.



Gli 851 moduli da 200 kWp, sono stati installati bonificando il tetto dell'azienda dalla copertura in amianto, un progetto a doppia valenza: "Con questo progetto, SCHOTT Italvetro ha dimostrato un forte senso di consapevolezza ambientale e inviato un segnale forte sulle energie rinnovabili", ha spiegato Francesco Poggi, sindaco della comunità di Borgo a Mozzano. "Il progetto aumenterà il valore e assicurerà il futuro di questo sito produttivo. Lo sviluppo sostenibile è di vitale importanza per la crescita economica delle aziende", ha concluso.



La dimostrazione della continua ricerca nella produzione di moduli di qualità si nota nella scelta dell'azienda per questa installazione: hanno un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e offrono elevati rendimenti energetici per molti anni.



"Questo progetto a Borgo a Mozzano avrà anche un effetto positivo per la nostra attività all'estero - ha dichiarato Bernhard Gross, Direttore Generale di SCHOTT Italvetro - in aggiunta ai nostri progetti per l'ampliamento dell'impianto SCHOTT Italvetro, attualmente stiamo riesaminando altri progetti all'estero. In questo caso, si porrebbe particolare importanza a lavorare con partner esperti in un ambiente più affidabile".