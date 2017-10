House boat

La house boat è un mini appartamento galleggiante, per vivere e viaggiare sul fiume, dotata di ogni tipo di confort: posti letto, cucina completa di frigorifero, servizi igienici con doccia, riscaldamento e aria condizionata, prendisole e veranda, e porta biciclette. È possibile prenderle in affitto e per condurle non è necessaria alcuna patente nautica. Se non avete esperienza, al momento dell'imbarco vi faranno un piccolo corso e proverete ogni tipo di manovra necessaria. Le imbarcazioni sono fornite di tutte le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, come giubbotti e ciambella salvagente. A bordo troverete un set completo di carte nautiche, carte speciali destinate alla navigazione fluviale nei parchi naturali e un manuale di bordo con tutte le informazioni necessarie (dai numeri di telefono al funzionamento impianti). In Italia è possibile scegliere se scivolare sulle placide acque del Parco Delta del Po, aggirarsi per la Laguna Veneta, visitando Venezia e le sue isole, oppure risalire la riviera del Brenta per scoprire dall'acqua le meravigliose ville Palladiane, o i canali minori della Pianura Padana. Unica nota negativa le zanzare, per cui è assolutamente necessario armarsi di un buon repellente. Nel resto d'Europa il turismo fluviale è sviluppato da parecchio tempo e i paesi che offrono più alternative sono Francia, Olanda, Germania, Inghilterra, Irlanda. Ovunque abbiate scelto di andare, troverete lungo il percorso scelto, piccoli porticcioli in cui approdare oppure punti di attracco ben organizzati per poter sostare, fare rifornimento, shopping, assistenza tecnica e sanitaria. Per quanto riguarda i costi del noleggio, variano dal periodo (le settimane migliori sono quelle antecedenti all'alta stagione: più economiche e meno affollate) e dal tipo di imbarcazione. Generalmente sono ammessi animali a bordo, ma è sempre meglio chiedere conferma prima di prenotare l'imbarco. Navigare sul fiume in house boat è un'esperienza insolita, che vi permetterà di scoprire, in assoluta libertà, romantici itinerari. Noleggiare una house boat in Italia Noleggiare una house boat in Europa Betty Pajè