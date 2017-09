esperimento…viaggio nel tempo

Ricorda tutte le parole ascoltate e la sequenza di quelle pronunciate. Muoviti se è necessario, come ti sei già mosso allora. E se le parole tornano alle labbra lasciale uscire, come hai già saputo fare. Il tuo cervello ricorda ed è in grande attività: l?ippocampo e i distretti della corteccia temporale, parietale e prefrontale si scambiano un flusso di informazioni. Ma l?esperimento non finisce qui. Ancora uno sforzo per te: concentrati sul tuo futuro, su una proiezione di te da lontana almeno dieci anni da ora. Vivifica questa proiezione al massimo. Luce, suoni, odori, le persone intorno e le loro espressioni, le parole che dirai e quelle che ti saranno dette. Immagina i gesti e se ti è spontaneo compili. E se le parole affiorano alle labbra lasciale uscire. Il tuo cervello immagina ed è in grande attività. Le aree che lavorano sono le medesime aree di prima, gli stessi medesimi neuroni. L?esperimento che hai fatto è stato condotto in Belgio, all?Università di Liegi, su un gruppo di volontari. La tesi è stata che Il ricordo e l?immaginazione attivano le stesse aree cerebrali. La creatività messa nell?elaborazione del ricordo è la stessa che usiamo per immaginare il futuro. I neurologi hanno concluso che tanto più una persona era in grado di riportare alla memoria un ricordo tanto meglio sarebbe stata in grado di immaginare il futuro. Fra i volontari chi aveva ricordi opachi e sbiaditi aveva anche una scarsa messa a fuoco delle proprie potenzialità. Un malato di Alzheimer è in grave difficoltà a immaginare cosa farà domani non solo a ricordare cosa ha fatto ieri. Questo è importante. Il fallimento di un progetto desiderato per il nostro futuro rischia spesso di colare a picco perché non ci siamo concentrati sui singoli aspetti che lo avrebbero nutrito. Oppure tendiamo a fidarci di impressioni ed esperienze recenti senza tessere insieme tutte le informazioni. Una sorta di prospettiva accorciata, senza respiro. Un progetto con vita breve, troppo breve per perdurare nel tempo. Un matrimonio che naufraga alla prima crisi, un lavoro di gruppo che fallisce alla prima discussione, una vita vissuta alla giornata senza reale vera prospettiva. Per avere successo bisogna vedere il successo che avremo, per perseguire il progetto è necessario vederne il coronamento. E? se non è una virtù innata può essere almeno un esercizio. Pertanto concentrati, ricorda e immagina. Non dimenticare il futuro: la saggezza delle piante Gingko Biloba Una pianta che è tutte le piante, un seme che è tutti i semi. Il Ginkgo è un capolavoro genetico, l?unico seme che ha attraversato i millenni, l?unico che si è perpetuato dalla preistoria ad oggi. La foglia assomiglia a un palmo di mano, le inflorescenze sono odorose. Una pianta particolare di cui esiste l?esemplare maschio e quello femmina. Il Ginkgo ha sfidato il tempo ed ha vinto, le sue foglie erano fra i dinosauri e oggi sono nei nostri viali. E? la pianta più studiata per i disturbi cognitivi, per i deficit di memoria e per migliorare la perfusione cerebrale. Uno studio condotto su oltre 300 pazienti con Alzheimer ha mostrato un netto miglioramento della valutazione geriatrica e neurologica dopo trattamento con 240 mg al giorno di estratto di Ginkgo. Sequoia Una pianta che è una strategia: resistere. Il Gingko ha posto fiducia nel seme e nella sua conservazione nel tempo. La Sequoia ha questa fiducia in sé stessa, al suo centro. Vecchia di mille e mille anni eppure in piedi. Ha visto la cometa su Gesu? ed è qui a osservare noi. Ha un segreto, dicono i botanici: una corteccia di oltre 30 centimetri che la rende inattaccabile. Parassiti, malattie e fuoco non possono vincerla. E? una strategia più difficile di quella del Gingko, adatta alle vere roccaforti. Autoconservazione, centratura, protezione dei centro vitale. Le sue gemme, raccolte a primavera, sono destinate a migliorare il tono energetico, stimolano del sistema immunitario, sostengono nell? affaticamento e nella depressione reattiva. Salvia del Deserto Una pianta che è una visione. L?Artemisia Tridentata è una pianta sacra agli Indiani d?America. Le sue piccole foglie profumate erano bruciate nelle cerimonie sacre per allontanare li cattivi spiriti, per fugare le influenze dannose e i sentimenti di debolezza e rinuncia. Nei fumi della Salvia l?anima ritrovava fiducia, il guerriero guadagnava forza, il malato alleggeriva la sua pena, il cacciatore vedeva la corsa del bisonte. E chi aveva perso la strada trovava soccorso in un nuovo spirito guida. Se usate fare meditazione accompagnatevi al profumo della Salvia del Deserto. Clematis E? il fiore per chi dimentica i dettagli, perde concentrazione, offusca il passato e pertanto dimentica il futuro. Le nuvole sono un luogo incantato dove stare, se di nuvole possiamo vivere. Ma se le occasioni continuano a scapparci di mano, perdiamo efficacia e risoluzione allora quattro gocce di questo fiore fanno per noi, quattro volte al giorno. White Chestnut Una vita sulle montagne russe o se preferite su una sinusoide. Prima in vetta poi da capo: senza linea di base. Forse troppo umorali, per lo più iperattivi ma a tratti apatici. Prospettiva a bassa tensione capace di infiammarsi e poi spegnersi in un bicchiere d?acqua. Se vi addormentate aquile e vi svegliate passerotti il fiore dell?ippocastano è per voi, sempre quattro gocce per quattro volte al giorno. Dottoressa Stefania Piloni