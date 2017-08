Rete ciclabile

Lo scopo non è realizzare qualcosa di nuovo ma solo recuperare le infrastrutture dismesse. Nel Regno Unito, con i fondi resi disponibili da una lotteria nazionale hanno recuperato le linee ferrovie non utilizzate e costruito una rete ciclabile che attraversa l'intero Paese. In Italia abbiamo centinaia di chilometri di strade arginali, alzaie di navigli e canali, tratturi, ferrovie dismesse, sentieri storici e sentieri di montagna. Questi "percorsi verdi" possono offrire un sistema di mobilità complementare a quello tradizionale, che permetta un tipo di movimento sicuro, lento e gratificante non solo in occasioni di attività ludiche e ricreative, ma anche per la mobilità in generale. Alla base dell'odierno movimento delle "vie verdi" sta anche una visione del viaggio come momento di crescita culturale e di contatto con ambienti diversi, un ritorno a un modo di muoversi più attento ai valori del territorio e al rispetto della sua integrità. Partendo dall'esperienza straniera nel recupero e nella valorizzazione delle "strade verdi", anche in Italia si traccia un quadro generale del vasto patrimonio di itinerari e percorsi, proponendone un nuovo modo di fruizione: la mobilità dolce. Alcuni Comuni della Lombardia come Mantova, Pavia, Varese, Cremona, Crema e Bergamo hanno già attivato i loro percorsi grazie anche a progetti promossi e finanziati dalla Regione. Alcuni esempi: Mantova - La pista ciclabile del Mincio attraverso Bosco Fontana L'itinerario della lunghezza di 37 km è percorribile in circa 4 ore e non presenta difficoltà. Si snoda tra pista sterrata e asfaltata. La ciclabile del Mincio parte da Peschiera del Garda (Verona), passa sotto la chiesa di Monzambano, paese di origine feudale, e poi Valeggio sul Mincio, Parco Sigurtà, Borghetto (paese del '400), Massimbona (pieve romanica), la chiusa di Marengo, proseguendo fino alle indicazioni del Bosco Fontana, una riserva naturale, per arrivare a Mantova. Varese - Anello lungo l'argine del Naviglio Un itinerario circolare di 12 km da percorrere in bicicletta in circa un'ora. La partenza e l'arrivo sono al Ponte di Oleggio sul Ticino, situato lungo la statale 527 che collega Busto Arsizio (Va) a Oleggio (No). Il percorso è pianeggiante, il tratto iniziale segue la strada d'argine del Naviglio, mentre l'ultimo tratto risale il parallelo canale Industriale dove corre la pista ciclabile asfaltata. Per un maggior approfondimento delle "Green Ways" consigliamo la pubblicazione, curata da Albano Marcarini, le Guide Alleanza-De Agostini Outdoor che in un volume affronta il tema delle "strade verdi" italiane, del loro recupero e frequentazione, all'insegna di un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Tomaso Scotti