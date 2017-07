Villages Nature, l’architettura sostenibile all’ombra di Disneyland Paris

Finora il suo nome ha sempre evocato, per immediata associazione di idee, il noto parco dei divertimenti di Disneyland Paris, con il suo interminabile corteo di bambini e turisti calamitati dai variopinti eroi dei fumetti.

Il progetto sostenibile di Villages Nature Paris

Euro Disney, l'impresa Pierre&Vacances-Center Parc e altre istituzioni pubbliche e private, si è deciso, col sostegno attivo dello stato francese, di avviare a Marne La Vallée un nuovo ed ambizioso progetto di Qualche anno fa, in seguito al rinnovo delle convenzioni tra la società di, l'impresae altre, si è deciso, col sostegno attivo dello stato francese, di avviare a Marne La Vallée un nuovo ed ambizioso progetto di architettura sostenibile . In un ampio cantiere di 140 ettari dove costruiranno edifici a basso impatto - sia in termini di materiali che di efficienza energetica e risparmio in CO2 - con tanto di parco acquatico alimentato da calore geotermico, piramidi vegetali, spazi destinati alla Land Art e paesaggi ispirati allo stile dei parchi viennesi. Tutto dovrebbe essere pronto per il 2016.

Espletati gli studi di fattibilità e i controlli di rito, il progetto Villages Nature, già etichettato in Francia come "Operazione di Interesse Nazionale", sta dunque muovendo in questi mesi i primi concreti passi verso l'obiettivo: incrementare e tutelare la biodiversità del territorio, reintegrare in esso la prassi dell'agricoltura urbana ma soprattutto ridefinire un'armoniosa coesistenza tra natura e cultura. Secondo le previsioni correnti, a partire dal 2016, i Marnovalliens potranno toccare con mano i primi risultati del progetto, ma non saranno i soli: Villages Nature prevede e vivamente auspica, come primo "effetto collaterale", una nuova cospicua ondata di turismo ecologicamente orientato.

Immagine in evidenza: Riproduzione del progetto Villages Nature a Marne La Vallée, Disneyland Paris. © www.villagesnature.com