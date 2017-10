Vincent Moon, il regista che documenta i suoni del mondo

Il regista parigino Vincent Moon, pluripremiato per i suoi videoclip musicali di gruppi rock e artisti come Sufjan Stevens, R.E.M., Tom Jones e Arcade Fire, ha lanciato una campagna di crowdfunding (una pratica di finanziamento collettivo sempre più diffusa in ambito creativo) per poter stampare in vinile e pubblicare sull'etichetta Le Saule la raccolta "Chansons du Pérou" con le musiche peruviane registrate in un viaggio lungo tre mesi. L'iniziativa non profit, promossa sulla piattaforma Ulule, arriva dopo un incredibile percorso attraverso i luoghi più reconditi di Iquitos, Cusco, Lima, Pucallpa, Mara e Ayacucho.