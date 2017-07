Vinicio Capossela – Marinai, profeti e balene

Dopo il maestoso Ovunque proteggi pensavamo di aver sentito (quasi) tutto, e invece non è così. Marinai, profeti e balene apre un nuovo capitolo della saga caposseliana, e lo fa con l'orgoglio di chi si è finalmente liberato dalle maglie troppo strette dell'industria discografica - La Cupa è infatti la società che produce e gestisce le edizioni musicali del cantautore, mentre a Warner rimane solo un ruolo di distribuzione - e si butta con gioia in un nuovo lavoro senza regole prestabilite. Quello che ne esce è, in effetti, un "prodotto" musicale atipico: un concept album doppio di canzoni nuove (tranne Polpo d'amor, già comparsa in un disco dei Calexico), una vera rarità per il mercato discografico odierno. E il primo approccio con questa enorme Balena Bianca intimidisce e lascia piacevolmente storditi. Il tema del mare è presente nelle suggestioni sonore di Capossela da molto tempo: pensiamo a una canzone come S.S. dei Naufragati - sorella della qui presente Madonna delle conchiglie - comparsa su disco per la prima volta in Matri mia di Banda Ionica (2002) e successivamente in Ovunque proteggi (2006). E poi non dimentichiamo gli spettacoli liguri della primavera del 2008, dove per la prima volta Vinicio porta in scena letture e canzoni a tema marinaresco - l'evento si intitolava Storie di marinai, profeti e balene - da cui, per sua stessa ammissione, è scaturita l'idea iniziale di questo disco. Vinicio, insomma, è partito da lontano, raccogliendo indizi un po' per volta, fino a buttarsi in mare aperto nell'impresa - per continuare la metafora - da un paio d'anni a questa parte. Il disco si divide idealmente in due parti: la prima è dedicata alla Balena Bianca e all'oceano, mentre la seconda alle imprese di Ulisse e quindi viene circoscritta, per molti aspetti, alle coste del Mediterraneo. Prima di tutto, si tratta di un disco pieno zeppo di riferimenti letterari. Parlare dei contenuti - che vanno da Melville a Conrad, dal libro di Giobbe all'Odissea, passando per Coleridge, Céline e Dante - in queste poche righe è riduttivo, ed è assai meglio lasciare all'ascoltatore il piacere della scoperta. L'unica opera non citata e forse utile per comprendere meglio il viaggio nel mito intrapreso è L'ombra di Ulisse di Piero Boitani (uno dei massimi esperti di mito e racconti biblici a livello internazionale), un libro che per Vinicio è stato «come trovare un vero messaggio nella bottiglia» e che ha dato l'input per le molteplici letture della figura di Ulisse che troviamo qui. Per quanto riguarda le musiche, siamo di fronte a un vero e proprio compendio di generi musicali: dal barocco al blues, la musica è la vera colonna sonora dell'immaginazione del cantautore, l'unico strumento capace di catapultarci magicamente da un mondo all'altro nell'arco di 4 minuti. Inoltre, ci sono almeno due novità importanti. La prima è la presenza dei cori: maschili, imperiosi e tragici ne Il grande Leviatano e in Nostos, baldanzosi ne L'Oceano Oilalà; cori ammiccanti in puro stile jazz anni 30 in Pryntyl (grazie anche alla presenza delle ironiche Sorelle Martinetti); e ancora, cori blues che rispondono al grido disperato del condannato nella fantastica Billy Budd, e un coro femminile sardo (del teatro Actores Alidos), dalla vocalità caratteristica, che si adatta perfettamente all'ambientazione hawaiana di Calipso. E poi le voci soliste: oltre a quella di Vinicio, sempre più versatile e ricca di armonici (ascoltate come la usa, ad esempio, in Vinocolo), compaiono le voci di Psaradonis, guru della musica cretese dal timbro profondissimo, e di Daniel Melingo, artista argentino che recita la parte di Ismaele ne I fuochi fatui (liberamente tratto da Moby Dick). La seconda novità è la quasi completa assenza della batteria (unica eccezione, Job), sostituita da una grande quantità di percussioni più o meno ortodosse - strumenti etnici come marimbe, tamburelli e kalimba, ma anche catene e piatti - che mettono in risalto la funzione ritmica di altri strumenti chiave come il contrabbasso, suonato qui da tre musicisti d'eccezione: Ares Tavolazzi, Giuseppe Ettorre (primo contrabbasso dell'Orchestra della Scala) e Greg Cohen. Poi ci sono anche strumenti che compaiono per la prima volta in un disco di Capossela: le nobili Ondes Martenot, l'arpa e le ondioline (strumento elettronico degli anni 40, precursore del moderno sintetizzatore), per non parlare della mastodontica Orquestra Mecànica dei CaboSanRoque (I fuochi fatui, Goliath). Insomma, un'architettura musicale ricchissima e complessa, che ha fatto la felicità dell'arrangiatore Stefano Nanni, del coproduttore Taketo Gohara e degli altri (numerosi) musicisti che hanno suonato in questo lavoro. Che altro aggiungere? Marinai, profeti e balene è un disco davvero importante, che necessita di attenzione e tempo per essere apprezzato in tutte le sue sfumature. È un disco sulla vita e sul senso dell'esistenza e, come tale, sfida a entrare dentro noi stessi, a pensare e a cercare. Non è un'impresa facile, ma nessuno ha mai detto che lo sia. Buon ascolto. Anzi, buon viaggio. Vanna Lovato