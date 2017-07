Vinicius Cantuaria and Bill Frisell – Lagrimas Mexicanas

Lagrimas Mexicanas È un rapporto di antica data quello tra Vinicius Cantuária e Bill Frisell. Il chitarrista di Baltimora è da anni uno stretto collaboratore dello chansonnier di origine amazzonica: basti pensare ad album storici come Tucumã o al più recente Samba carioca. D'altro canto il neobossanovista era stato invitato dal socio per il progetto Intercontinentals, la band multietnica del cd omonimo per la Nonescuh, datato 2003. Questo per spiegare che non si tratta affatto di una strana coppia e che il nuovo disco in duo è un approdo quasi naturale. Era da tempo che il cantautore cresciuto a Rio e ormai residente a Brooklyn aveva in mente di realizzare qualcosa di ispirato a Frisell: e così, dopo aver abbozzato le 10 canzoni dell'album, ha pensato di coinvolgere direttamente Bill nell'opera. Il risultato sono i 42 godibilissimi minuti di Lágrimas Mexicanas. Un lavoro intimista, fine, dal retrogusto malinconico. Non un disco di jazz, quanto piuttosto un album cantautorale dove gli idiomi portoghese e spagnolo (più qualche passaggio in italiano e un brano in inglese) si mescolano. Come pure s'incrociano ritmi e riferimenti musicali, che spaziano dal Brasile all'universo latino-americano in generale. In tutto 10 miniature sonore, bozzetti incantevoli in cui Vinicius suona la chitarra acustica, le percussioni e naturalmente canta con quel fil di voce che è un marchio di fabbrica - e che ci fa tornare in mente Chet Baker e Tom Jobim, tra i suoi idoli, in compagnia di Miles Davis e Bill Evans. Perfettamente a proprio agio, Frisell gli regala un controcanto discreto e intelligente, giocando a rimpiattino con i loop e gli effetti elettronici per creare sfondi visionari e a dilatare gli spazi. Sono canzoni d'amore scritte a macchina quelle di Cantuária, impreziosite dai testi rarefatti e semplicemente belli. Dentro ci sono l'universo sentimentale ispanico (Mi declaración), il samba (Aquela Mulher), echi tex-mex (i 2 minuti e mezzo di La curva), siparietti decisamente friselliani e sperimentali (El camino, Briga de namorados) e brevi temi strumentali di straordinaria suggestione (Cafezinho). Nel tour statunitense in programma nelle prossime settimane, i due saranno affiancati dal percussionista brasiliano Marivaldo. E allora, se siete in America, consultate il calendario dei concerti e cercate di accaparrarvi un biglietto: ne vale la pena. Altrimenti accontentatevi (si fa per dire...) del cd, già in pole position tra i migliori album del 2011. Ivo Franchi