Come vede il cibo la medicina tradizionale cinese

Queste qualità di energie vengono chiamate elementi perché sono gli elementi di base con la quale tutto viene costruito, sono come gli strumenti dell'orchestra. Trattandosi di simboli e di linguaggio astratto, non si può dire che una tradizione abbia la verità o che la visione cinese sia superiore a quella indiana o alle altre. Ognuna di queste tradizioni va approfondita nella sua integrità, senza cercare di mescolarle o farle combaciare. La tendenza oggi è di consultare i testi antichi e memorizzarli come testi sacri o dogmi, mentre, il vero spirito di questi simboli e questo metodo di cura è di usarli per indicazioni o segnali a seconda delle esigenze del momento. Per rendere meglio l'idea, se oggi possiamo riconoscere che l'energia del fegato (legno nei cinque elementi) è squilibrata, a causa di troppo parmigiano, grassi che intasano quest'organo, non troveremo un riferimento in nessun libro di MTC, semplicemente perché nell'antichità in Cina non si mangiavano latticini e tanto meno parmigiano, quindi dobbiamo essere in grado di usare lo stesso linguaggio per problemi nuovi. Come affronteremo problemi creati da OGM rimane per noi da risolvere, ma sicuramente i cinque elementi serviranno. La natura cerca sempre l'equilibrio e l'armonia. Il nostro corpo ha bisogno di tutti i tipi di energia esistenti nella natura,per nutrire gli organi principali del corpo. Se ne viene a mancare una o più, è come se uno o più strumenti dell'orchestra suonasse in modo stonato alterando la musica. Nello stesso modo, se ci fosse eccesso di una o più energie, potrebbero suonare troppo forte. In un primo momento la musica e l'espressione esterna manifestano squilibri, ne consegue l'insorgere di disturbi organici e alterazioni delle funzioni specifiche dell'organo in questione. Martin Hasley esperto in terapia alimentare