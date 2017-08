Vita in gestazione

I bambini in gestazione non vengono quasi mai considerati, se non per aspetti puramente medici, aspetti che riguardano però soprattutto le mamme. Secondo diverse ricerche fatte in tutto il mondo nel campo della vita intrauterina sembra proprio che il bambino, nel periodo della gestazione, sia da considerare una persona, bisognosa e degna di tutte le cure, ma soprattutto di tanto tantissimo amore. L'evoluzione non solo fisica ma anche psichica del bambino inizia sin dal momento del concepimento. I risultati delle numerose ricerche iniziate circa 40-50 anni fa mostrano qual è la vera identità del bambino in gestazione: il nascituro è dotato di capacità sensoriali, reagisce alle condizioni ambientali, è capace di provare sentimenti ed emozioni ed è felice quando si sente in stretta relazione con i genitori. Negli ultimi anni anche alla figura del padre viene attribuita un'importanza sempre maggiore. Entrambi i genitori sono indispensabili, ognuno con un compito diverso ma uniti nel dare amore al figlio atteso, un legame che darà i suoi frutti anche durante l'infanzia, l'adolescenza e oltre. Non dimentichiamo che i figli hanno bisogno di un punto di riferimento saldo in cui avere la massima fiducia, e le basi di questo rapporto si possono creare già nella vita prenatale. Michel Odent, noto ginecologo francese che ora vive e lavora a Londra, convinto pioniere della psicologia prenatale, afferma che la salute dell'individuo inizia nel grembo materno. Egli afferma anche che "Non si potrà mai cambiare la società se non si cambia il modo di far nascere i propri figli". Questa frase... Questa frase fa capire che anche nel mondo della ginecologia e dell'ostetricia ci sarebbe molto da rinnovare, da aggiornare, da rendere più in armonia con i valori che le nuove conoscenze mediche e psicologiche richiedono a favore del percorso prenatale legato anche un processo antico, di sacralità. Il ruolo genitoriale è una sorta di auto-educazione, di profonda consapevolezza e responsabilità di fronte a un compito da svolgere, per dare al figlio il meglio di sè anche attraverso pensieri e sentimenti, in modo che giungano al bambino i migliori modelli, quelli che rimarranno per sempre indelebili nella sua coscienza. Una relazione amorevole con la madre, ma anche con il padre deve iniziare durante la gestazione in modo da condizionare positivamente lo sviluppo fisico e psichico del bambino interagendo nel profondo della memoria cellulare del bambino, creando le premesse per la sua salute fisica e mentale. Bianca Buchal