Vitamina D

Si chiama anche Colecalciferolo (D3) e Ergocalciferolo (D2), è l'unica vitamina liposolubile che siamo in gradi di autoprodurre, sotto forma di vitamina D3. La sintesi nell'organismo avviene nella pelle con l'effetto dei raggi ultravioletti del sole. L'autoproduzione copre in genere una quota abbondante del fabbisogno. Il rimanente si assume con il cibo. Una ventina di minuti al sole, con viso e braccia scoperte, è già sufficiente a garantire la dose giornaliera raccomandabile. In mancanza di sole, o di tempo, è possibile assumere vitamina D da tuorlo d'uovo, pesce azzurro, Ovomaltina, corn flakes, latte e latticini bio. Latte e latticini bio. La vitamina D è un esempio di quanto migliori possano essere gli alimenti da agricoltura biologica. In molte tabelle nutrizionali si legge (superficialmente) che la vitamina D sarebbe presente in latte e latticini freschi. Sì, ma solo se bio. Siccome è legata all'esposizione al sole, non viene prodotta dalle mucche rinchiuse nei capannoni di cemento degli allevamenti industriali, bensì da quelle che stanno all'aperto, come il metodo biologico impone. La principale funzione della vitamina D è quella di controllare il metabolismo di calcio e fosforo necessari a ossa, muscoli e tessuto nervoso. I livelli di assunzione raccomandati sono di 10 mcg/die per i bambini sotto i 6 anni, donne in gravidanza o allattamento. Per tutti gli altri sono sufficienti dosi inferiori. La vitamina D non utilizzata non va persa, ma si deposita nei grassi e nei muscoli come riserva. Se non si hanno carenze non ha senso l'uso di integratori di vitamina D. Solo in casi patologici la carenza di vitamina D può provocare nei bambini piccoli rachitismo e fragilità ossea mentre negli adulti - in particolare negli anziani - debolezza, alto rischio di infezione, irritabilità, inappetenza e indebolimento dello scheletro. Sono soggetti a rischio di carenza anche gli alcoolizzati, le persone affette da sindromi croniche di malassorbimento, gli emodializzati. Alcuni farmaci come barbiturici, lassativi, contraccettivi orali, corticosteroidi, ne ostacolano l'assorbimento. Quantità oltre 15 volte i dosaggi normali (irraggiungibili senza overdose di integratori) possono essere tossiche e provocare danni ai reni, ritardi nella crescita e calcificazione dei tessuti. La vitamina D è molto sensibile alla luce e all'ossigeno e la cottura degli alimenti ne fa perdere circa il 20%. Per preservarla pertanto si consigliano cotture brevi a temperature moderate.