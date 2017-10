Vitamina E

Con il termine "vitamina E" si intende un insieme di ben otto composti naturali. La forma più comune e più attiva è l'alfa-tocoferolo, che si trova nel germe di grano, negli oli di semi e di oliva, nella frutta oleosa come noci, mandorle, e avocado, nelle verdure a foglia verde, nel fegato, nel rosso d'uovo. Come le altre vitamine liposolubili può essere accumulata nel tessuto adiposo, nei muscoli e nel fegato. La vitamina E è un potente antiossidante pertanto protegge le membrane cellulari dai processi di invecchiamento, inoltre regolarizza la produzione di ormoni sessuali maschili e femminili. Le carenze di vitamina E sono rare e provocate in genere da sindromi da malassorbimento dei grassi o da malattie genetiche come l'anemia falciforme e la talassemia. A rischio possono essere anche i bambini nati prematuri. L'assunzione di ferro o di lassativi può ridurne la disponibilità. I livelli raccomandati per gli adulti in Europa sono di 10 mg al giorno. Non esiste pericolo di sovradosaggio, non sono stati riscontrati effetti collaterali nemmeno con dosi 200 volte superiori al bisogno. Luce, conservazione prolungata e calore eccessivo riducono il contenuto di vitamina E anche del 50%. Nicoletta Morabito