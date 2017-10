Vitamine e omega-3 per la salute e il benessere di cani e gatti

Se sono basilari per noi, anche per cani e gatti diventano importantissime per mantenere salute e benessere. Parliamo delle vitamine e degli acidi grassi come gli omega-3, complementi dell'alimentazione quotidiana che si trovano normalmente nella dieta di tutti i giorni, ma che – qualche volta – vanno "integrate" alla pappa giornaliera, soprattutto in periodi "critici" della vita del nostro quattrozampe, come la gravidanza, l'allattamento e la terza età.

Vitamine liposolubili e idrosolubili

Le vitamine liposolubili

Vitamina D - permette l'assimilazione del calcio. Si trova nell'olio di fegato di pesce (merluzzo-

- permette l'assimilazione del calcio. Si trova nell'olio di fegato di pesce (merluzzo- Vitamina A - è basilare per la vista e la funzione riproduttiva. Aumenta anche la resistenza alle malattie infettive e parassitarie. Si trova nel fegato e nel tuorlo d'uovo. La carenza può causare problemi alla vista e alla pelle

- è basilare per la vista e la funzione riproduttiva. Aumenta anche la resistenza alle malattie infettive e parassitarie. Si trova nel fegato e nel tuorlo d'uovo. La carenza può causare problemi alla vista e alla pelle Vitamina K - è un importante elemento per la coaugulazuione del sangue

- è un importante elemento per la coaugulazuione del sangue Vitamina E - gioca un ruolo importantissimo per il buon funzionamento muscolare. La carenza può provocare problemi digestivi

Le vitamine idrosolubili

Vitamina C - aiuta la crescita e protegge dalle infezioni

- aiuta la crescita e protegge dalle infezioni Vitamine B1 e B6 - le vitamine per eccellenza del sistema nervoso: sono contenute in massima parte nel lievito. La loro carenza può provocare mancanza di appetito

- le vitamine per eccellenza del sistema nervoso: sono contenute in massima parte nel lievito. La loro carenza può provocare mancanza di appetito Vitamina B2 - assicura la regolazione dei grassi nell'organismo

- assicura la regolazione dei grassi nell'organismo Vitamina B12 - è importante per la stabilità del sangue: la sua carenza causa anemia e problemi della crescita

- è importante per la stabilità del sangue: la sua carenza causa anemia e problemi della crescita Biotina - è la vitamina della pelle e del suo benessere

- è la vitamina della pelle e del suo benessere Acido pantotenico - è anch'esso basilare per la salute del derma e della cute

- è anch'esso basilare per la salute del derma e della cute Acido Nicotinico - partecipa alla costruzione della pelle e del sistema digestivo e nervoso

Omega-3, un apporto essenziale

Dove si trovano gli omega-3