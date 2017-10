Vitamine dalla natura

Le vitamine sono composti organici, presenti nei vegetali e negli animali. Ne sono ricchi soprattutto gli ortaggi a foglia verde, che contengono più clorofilla, e la frutta, i legumi, il tuorlo d'uovo, il fegato. Delle 15 vitamine scoperte dai ricercatori, alcune sono liposolubili, ovvero si sciolgono nei grassi, come la A, la D, la E, la K , altre sono idrosolubili, si sciolgono nell'acqua, come la C, la P e tutto il gruppo delle B. L'alimentazione naturale, varia, integrale e ricca di vegetali, apporta all'organismo tutte le vitamine di cui ha bisogno, e la cucina naturale insegna a trattarle bene: le vitamine, infatti, sono delicate. Il calore, il freddo, la luce possono facilmente distruggerle. Per limitarne la perdita, bastano poche semplici regole: per quanto riguarda ortaggi e frutta devono essere freschi, si lavano interi con acqua corrente, evitando di lasciarli a lungo a mollo, solo dopo si tagliano e si consumano subito. Le cotture, se necessarie, devono essere brevi. I cibi non devono essere preparati con troppo anticipo, ma al momento. Evitare di lasciare gli alimenti esposti alla luce. Il modo migliore di conservarli è la refrigerazione a 0°C.

