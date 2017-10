Viva l’uva

Frutto sano e completo, l'uva è anche molto gustosa. A seconda della varietà, del territorio in cui è cresciuta, del clima che ne ha accompagnato la maturazione, ha sapori e composizioni differenti. La "Regina", tra le più antiche e diffuse, si distingue per polpa croccante e acini giallo oro dolcissimi; l'uva "Italia", invece, ha un delicato sapore di moscato e grandi grappoli dorati; la "Palieri", con i suoi acini viola carico, è apprezzata dagli amanti dell'uva nera per la sua polpa, eccezionalmente dolce e soda; non mancano le varietà pregiate, l'uva "Apirene", ad esempio: bianca (Sugraone, Centennial e Sublime) o nera (Perlon e Pasiga), ha sapore gradevolmente aromatico. Tutte le qualità d'uva "fanno bene"! Il contenuto salino e vitaminico del frutto di Bacco favorisce il lavoro del cuore e dell'apparato digestivo, stimola l'appetito e tranquillizza il sonno. E' molto ricca di zuccheri, contiene vitamina A, C, potassio, calcio, ferro, manganese. L'enocianina, la sostanza che ne colora di nero la buccia, è un vero tonico per l'organismo. Rinforza il sistema nervoso, è adatta ai bambini in crescita, agli anziani, alle donne in allattamento, e anche a chi voglia proteggere la bellezza di pelle e capelli. Insomma una regina tra i frutti dell'autunno. Dell'uva sono benefici e commestibili anche foglie e vinaccioli (semi): le prime, si sbollentano e si utilizzano in cucina per preparare involtini di riso, verdure, pesce. Proteggono dalle vene varicose. I secondi, hanno proprietà anticolesterolo e per questo andrebbero accuratamente masticati e mangiati con tutto l'acino. Curiosamente, l'uva ha una composizione molto simile a quella del latte materno: paragonando succo d'uva e latte di donna scopriamo che (per 100 g) il primo contiene 80 mg. d'acqua a fronte degli 87 mg del secondo; 1,7 mg di proteine a fronte di 1,5; da 12 a 30 mg di zuccheri a fronte di 11; 1,3 mg di sali a fronte di 0,4. Paola Magni