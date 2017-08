Vivere da angeli

Sembra che vincano solo gli squali, sembra che ci si debba addestrare alla cattiveria. Che essere senza scrupoli e meschini sia un valore. Lo leggiamo sui giornali, lo vediamo alla televisione. E rimaniamo amareggiati. Se non disgustati. Perché sappiamo che è possibile vivere diversamente. Vivere da angeli. La vita da angeli è una vita ascetica e rinunciataria? Staccata dalla realtà? Una vita con le ali? Ebbene, no! Anzi, è piena consapevolezza e di concretezza. Mario Furlan ci fa capire che vivere da angeli è vivere da belle persone e che ciò è in sé un valore che dobbiamo coltivare. Ognuno può lavorare positivamente su se stesso e si renderà conto in poco tempo dei risultati che raggiungerà. Ascolta l'intervista a Mario Furlan In questo libro l'autore, fondatore dei City Angels di Milano (tornano gli "angeli"), ci racconta attraverso piacevoli capitoli che cosa significa essere angeli nell'amicizia, nell'amore, nel divertimento, nel lavoro e come vivere in questa maniera la propria salute e la propria spiritualità. Apparirà immediatamente chiaro leggendo che la vita da angeli non è per niente una vita vissuta con distacco olimpico, piuttosto una vita consapevole calata nella realtà. Ci si ritrova nelle parole dell'autore, leggendo capita spesso di dirsi: "anche io l'ho provato". Un libro che aiuta a capire il proprio percorso, che ci fa capire il valore immenso delle belle persone. Metamorfosi Editore