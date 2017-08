Vivere la gravidanza

Yoga significa "congiungere", riunire ciò che è stato diviso, separato da se stesso e dalla sua vera essenza. Con una terminologia moderna, potremmo tradurre questo antico termine di origine sanscrita in "ricostruzione dell'òlos", il tutto, nell'esperienza di una completezza - o, meglio, nell'occasione di viverla - cui la gravidanza già di per sé conduce. Quale occasione è per una donna più propizia per rintracciare e ricontattare quelle parti di sé e quelle esigenze troppo spesso disattese nella corsa della vita di tutti i giorni? La gestazione è veramente un momento unico che permette di sintonizzarsi con i propri bisogni - e molte volte "costringe" letteralmente a questo - risvegliando la capacità di autoascolto e di riconoscimento di questi ultimi; obbligando al rallentamento, introduce gradualmente ad una dimensione più intima, fatta di un contatto molto stretto con la proprio fisicità e le sue repentine trasformazioni. Educando a questa dimensione dell'ascolto e del rapporto col proprio corpo, lo yoga insegna la non forzatura, il rispetto del proprio limite, l'arrendevolezza (non passiva ma attiva e consapevole) dinanzi a cui non ha senso opporsi ma con cui invece è opportuno collaborare; e questo è davvero un grande insegnamento di vita. Ma "raccontare" o "capire" con la mente è diverso che non apprendere direttamente col corpo fisico: arrendersi alla gravità, per fare un esempio, è uno dei primi insegnamenti che la gravidanza ed il parto inducono ad apprendere; esercizi molto semplici, di posture o respirazioni, che lo yoga propone portano a sentire e realizzare questo "fisicamente". E ciò che viene appreso col corpo, viene assimilato in maniera più autentica ed efficace e sicuramente duratura. La maggior parte di noi ha inoltre dimenticato le cose più semplici che, in questo particolare momento della vita, possono diventare strette alleate: ha disimparato come si fa ad accovacciarsi, a rilassarsi, oppure a controllare il giusto rapporto di tonicità ed elasticità muscolare, caratteristiche che facilitano una nascita dolce e spontanea. Dedicarsi dunque degli spazi e dei tempi che mai si sarebbe pensato di possedere, è davvero un'occasione che una donna non deve perdere ma valorizzare per se stessa, oltre che per il bambino. Lo yoga non offre solo l'opportunità di una pratica fisica, già fisiologicamente riconosciuta come necessaria, ma sottolinea in particolare questo insegnamento: ritrovare la propria dimensione perduta, fatta di quel qualcosa che ci manca e che ora abbiamo la possibilità di percepire con maggior chiarezza, insieme alle capacità più naturali dell'ascolto e della comprensione. Non è che una preparazione a quanto sarà ancora più importante apprendere "dopo", per la vita di una madre. Loredana Filippi