Vivere meglio vivere sano

A Concorezzo, 18 Km a nord-est di Milano, è stata recentemente ultimata la ristrutturazione di un immobile con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle tecnologie disponibili per vivere in armonia con la natura, abbassando l'impronta ecologica e ottenere risparmi gestionali. Esso fa parte di un vecchio cortile nel centro storico, perfettamente esposto a sud, costituito da un piano terra (3 negozi), primo piano (6 appartamenti) e secondo (4 appartamenti). Le linee generali del progetto - ideato dall'ing. Roberto Brambilla - hanno previsto il mantenimento delle tipologie del vecchio cortile, il maggior recupero possibile delle strutture esistenti per evitare inutili sprechi, lo sfruttamento delle energie rinnovabili allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra, la scelta di prodotti che adottino tecnologie ad alta efficienza (ascensori a basso consumo, caldaie a pellet, pannelli solari, pannelli fotovoltaici), l'adozione di materiali a basso impatto ambientale o prodotti e prodotti non nocivi alla salute: vernici naturali e intonaci naturali ai silicati. Per quanto riguarda il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni è stato sfruttato l'ottimo orientamento dell'edificio disponendo tutti gli appartamenti verso Nord (locali notte) - Sud (soggiorni e cucine) e creando un ballatoio al secondo piano per permettere di raggiungere tutti gli appartamenti. Sono stati installati 15 mq di pannelli solari a tubi sotto vuoto per produrre l'acqua calda sanitaria per circa 25-30 persone e 48 mq di pannelli fotovoltaici, di cui 30 per la produzione di energia per i servizi casa (illuminazione delle parti comuni, funzionamento dell'ascensore, delle pompe di ricircolo dell'impianto acqua sanitari) e 18 per alimentare uno dei tre negozi che verrà destinato alla promozione delle energie alternative. Grazie al fotovoltaico si eviterà l'emissione di circa 2,6 tonnellate di CO2, mentre con il solare si stima di recuperare circa il 70% dell'energia necessaria per l'acqua sanitaria. Il riscaldamento è centralizzato con caldaia a pellet/cippato da 60 Kw. Se si fosse ristrutturato secondo consuetudine si sarebbero installate 13 caldaiette per una potenza totale di 299 Kw. Ogni appartamento è dotato di contatore dell'acqua potabile fredda e calda e di un contatore di calore. Ogni locale - dotato di riscaldamento a battiscopa - ha un termostato per il controllo ottimale delle temperature; i vetri sono basso emissivi. Tutto l'edificio ha un cappotto di sughero di 4 cm (8 sul tetto) e sul lato a sud è protetto da tigli che fanno ombra in estate e lasciano passare il sole in inverno. Si è inoltre pensato al risparmio dell'acqua con l'installazione di un serbatoio da 6mila litri per raccogliere l'acqua piovana che verrà utilizzata per alimentare gli sciacquoni dei bagni con doppio scarico (leggero e forte) ed eventualmente per irrigare il giardino in cortile. Il risparmio stimato è di circa il 30% di acqua potabile. Roberto Brambilla