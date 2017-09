Vogliamo OGM tracciati ed etichettati

Una stragrande maggioranza di cittadini esige ingredienti OGM tracciati e con tanto di etichetta . La ricerca della Consumers' Association ha trovato che il 94% di coloro a cui è stato chiesto se volevano che tutti i prodotti contenenti OGM fossero etichettati come tali ha risposto affermativamente. E l'87% dice anche che anche se un componente OGM non può più essere rilevato nel prodotto finale (è il caso di grassi, olii, margarine, lecitine) comunque va indicato in etichetta la sua presenza. Il Parlamento Europeo sta dibattendo le proposte volte a ottenere una più trasparente e chiara informazione sui cibi OGM o derivati da OGM importati in Europa. Una delle proposte estenderebbe l'etichettatura "OGM" anche, per esempio, all'olio di soia transgenica, che potrebbe essere presente per esempio tra i misteriosi "grassi vegetali idrogenati" spesso presenti nei cibi preparati industrialmente. le regole oggi vigenti prevedono invece che venga indicato in etichetta l'OGM solo quando se ne può rintracciare la presenza in filamenti di Dna nel prodotto finale. La Consumers' Association, organizzazione anglosassone, ha scritto ai propri rappresentanti in seno al Parlamento europeo - commissione ambiente - di difendere fedelmente le indicazioni del pubblico, come sono emerse dalla ricerca. Sue Davies, il portavoce dell'Associazione, ha dichiarato: "Le nostre ricerche dicono che l'etichettatura degli OGM lascia ancora lacune, falle e dubbi nel consumatore. Il Parlamento europeo deve ora rispondere e votare per un vero sistema di tracciabilità".