Voglio un amico a quattro zampe

Dobbiamo decidere quale è l'amico a quattro zampe che fa per noi? Il primo dubbio è: sceglierlo già adulto o ancora cucciolo? Nel primo caso è bene sapere che avremo di fronte un qualcuno che ha già idee ben chiare sia sulla vita che sugli uomini, per cui prepariamoci a una grande disponibilità al dialogo, per evitare momenti di spiacevole incomunicabilità dovuta alle sue difficoltà di adattamento al nuovo ambiente e ai diversi ritmi di vita. C'è però il notevole vantaggio di non doversi sciroppare le fatidiche tre "P" cioè "pappe, pipì, popò" che hanno messo a dura prova non poche convivenze uomo-cane. Inoltre, un cane adulto, non riserva grosse sorprese né sulla sua futura taglia né sui suoi gusti e necessità alimentari. Inizialmente sarà un rebus il suo carattere, ma per il resto si gioca a carte scoperte. E il cucciolo? Prima di tutto bisogna informarsi bene in quale ambiente è nato e vissuto fino a 2 mesi d'età, che è il momento migliore per l'adozione. Se in questo periodo così importante per il suo equilibrio futuro, è stato coinvolto in modo piacevole ai più variegati stimoli ambientali, più facile sarà per lui l'adattamento nella sua nuova dimensione domestica. Attenzione però: questi primi due mesi sono anche il periodo in cui il cucciolo impara dalla madre le regole del buon vivere in società, sarà lei infatti a insegnargli gli autocontrolli più importanti, tra questi quello del morso. Per questo è determinante che lui rimanga sempre al suo fianco 24 ore su 24. Questo terrà distanti i suoi dentini aguzzi da mani, polpacci, vestiti e suppellettili vari. Claudio Ottavio Medico veterinario