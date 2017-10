Volkswagen Up! , piccola tedesca, grande risparmio

Volkswagen Up! Piccola, versatile e tecnologica, la nuova city car della casa tedesca è stata presentata ufficialmente all'ultimo Salone di Francoforte. Piccola perché misura poco più di tre metri e mezzo, versatile perché è la capostipite di una famiglia di decine di modelli e tecnologica perché presenta numerose innovazioni, anche sul versante ecologico. La sostituta di Lupo e Fox è nata sulla base di un bellissimo prototipo del 2007 di Giorgetto Giugiaro a motore elettrico. La prima Up! invece sarà equipaggiata con un motore 1.0 a tre cilindri a benzina con consumi, per la versione da 60 CV, che si attestano sui 4,2 l/100 km e 105 g/km di CO2 (un filo di più, quella da 75 CV). Ma versioni ancora più ecorisparmiose arriveranno dopo. Ci sarà la BlueMotion ibrida con bicilindrico a gasolio di 800 cc più propulsore elettrico da 27 CV e cambio a doppia frizione a sette rapporti che consumerà solo 2,97 l/100 km: ovvero, quasi 34 km con un litro di gasolio e soli 79 g/km di CO2. Poi quella a metano da 68 CV, con un consumo di 3,2 kg/100 km e 86 g/km di CO2. Infine, nel 2013, la versione 100% elettrica (e-Motion). Luci. La progettazione ha tenuto conto di un'estrema modularità e semplicità costruttiva, che da sempre è un criterio base di ecodesign perché riduce peso e difficoltà di smaltimento. Che il suo prototipo fosse elettrico è un segnale chiaro che per prima cosa, stavolta, hanno pensato alla sostenibilità. Ombre. In quattro anni, nel passaggio da concept-car ad auto di serie, s'è perso qualche intrigante dettaglio avveniristico, come il portellone posteriore a schermo perfettamente parallelepipeidale e, soprattutto, l'intera consolle centrale che era un solo grande touchscreen!