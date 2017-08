Tradizione senegalese

Si è portati a pensare che gli africani, spinti dal miraggio europeo, decidano di venire nel nostro paese e che, successivamente, decidano di guadagnarsi la loro "dispence quotidiane"(come la chiamano loro), "il pane" diremmo noi, con la vendità di strada. Ma l'ambulante, il venditore ambulante è tutt'altro che un lavoro di "fortuna" o una scelta obbligata in mancanza d'altro, è una radicata tradizione senegalese, un occupazione che, nel loro paese, occupa una larga fetta della manodopera. Ora, immaginatevi di essere in un grande parcheggio a Dakar, dove duecento venditori ambulanti cercano di vendere la loro merce a un migliaio di persone, che hanno, per evidenza geografica, poco denaro da spendere. E' evidente, che per ognuno di essi, la possibilità di esporre la propria mercanzia davanti ad una qualsiasi delle nostre università, con "solo" venti colleghi e migliaia di potenziali clienti ( tutti con un alto potere d'acquisto), rappresenti un sogno, oltre che una concreta opportunità lavorativa. Alcuni, in seguito, decidono di intraprendere una carriera "europea", cercando di ottenere un posto fisso regolare, acconsentendo di omologarsi alla nostra concezione, altri no, sfruttano l'occasione, cercano di rimanere il più a lungo possibile, in uno stato di clandestinità ma senza commettere reati. Credete li si possa biasimare? Massimiliano Percio