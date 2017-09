Peso sotto controllo

Calcola il tuo peso con l'Indice di Massa Corporea (IMC). Secondo le indicazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione, viene ottenuto dividendo il peso, espresso in chilogrammi, per il quadrato dell'altezza, espressa in metri. Tramite questo rapido calcolo è possibile ottenere un indice che può essere confrontato con quelli di "normalità statistica" rilevati per la popolazione italiana. Calcola il tuo IMC per sapere se hai un "peso forma" AVVERTENZE: Queste informazioni possono essere solo indicative, valgono per i soli adulti, non sono applicabili alle donne in gravidanza e non devono essere utilizzate in sostituzione del parere di un medico.