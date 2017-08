Wall-E, un robot per riflettere

Ambientato 800 anni nel futuro, il film racconta la storia di un robot di nome Wall∙E (Waste Allocation Load Lifter Earth-Class), che viene lasciato sulla Terra per ripulire il pianeta, abbandonato dagli esseri umani nel XXII secolo a causa degli elevati livelli di inquinamento che l?hanno reso inospitale per ogni essere vivente. Dopo centinaia di anni trascorsi in solitudine a svolgere la funzione per cui è stato programmato, la sua vita cambia nel momento in cui incontra Eve (Extra-terrestrial Vegetation Evaluator), un?elegante robot-sonda che fa parte di una flotta di robot inviati sulla Terra - in perlustrazione segreta per conto degli umani, che attendono impazientemente notizie a bordo della lussuosa stazione spaziale Axiom - per sapere quando sarà sicuro tornare a casa. L?incontro è per Wall∙E un?illuminazione: grazie a un po' di romanticismo, il piccolo robot scopre un nuovo scopo nella vita e si convince che ci deve essere qualcosa di più importante del monotono lavoro quotidiano di raccogliere e compattare spazzatura. Decide così di inseguire Eve nella galassia, imbarcandosi in un?incredibile avventura in compagnia di un esilarante cast di personaggi. Wall∙E è un film che ci invita in maniera poetica e romantica a ripensare al significato delle nostre vite in un mondo che, sopraffatto dagli affanni e dagli stress della modernità e del progresso, non capisce più cosa significhi vivere. Il protagonista è infatti una sorta di eroe involontario che ha l?abilità di influenzare l?umanità e che, paradossalmente, rappresenta la cosa più umana rimasta sulla Terra. Come afferma Lindsay Collins, co-produttrice di Wall∙E, ?questo piccolo robot insegna all?umanità come essere di nuovo umana?. Numerosi anche gli spunti di riflessione sull?ecologia e l?intento di far soffermare il pubblico sui danni che provoca la pigrizia di una società che, coi suoi consumi compulsivi e sfrenati, riempie il pianeta d'ogni sorta di materiale senza preoccuparsi di come eliminarli e delega ad altri questo compito. Due analisi,quella socio-antropologica e quella ecologica, che sono fortemente correlate e che soggiacciono alla trama e che conferiscono ancor più spessore e interesse a Wall∙E, rendendolo un film che va oltre la pura e semplice commedia. Una storia divertente, capace di emozionare i più piccoli grazie ad una trama affascinante e coinvolgente, ma allo stesso tempo in grado di far riflettere tutti, adulti compresi, sulla situazione attuale della società moderna, raccontata con ironia e supportata dall?avvincente sceneggiatura di Andrew Stanton (vincitore degli Academy Awards per Ratotouille) e da una colonna sonora di assoluto valore a cura del compositore Thomas Newman - che vede anche la collaborazione del leggendario Peter Gabriel. Jan Pochobradsky